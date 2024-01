Como pagar dívidas com FGTS parado; aprenda

Para quem está enfrentando dificuldades financeiras e possui dívidas acumuladas, uma alternativa válida é o uso do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Mas, será que é possível empregar esse recurso para pagar todos os tipos de dívidas? E como efetuar o saque? Este guia traz esclarecimentos importantes sobre como quitar dívidas com o FGTS e outras dúvidas relacionadas.

Como usar o FGTS para pagar dívidas?

O FGTS, na maioria dos casos, é restrito ao financiamento habitacional. No entanto, é possível utilizar o saque-aniversário do FGTS para outros fins. Esta modalidade permite o saque anual de uma parte do saldo no mês de aniversário do trabalhador. Através de um empréstimo, é possível antecipar esses valores e usá-los como desejar, inclusive para pagar dívidas de banco ou cartão de crédito.

A antecipação do saque-aniversário funciona como um empréstimo, onde o valor antecipado é descontado diretamente do FGTS. Isso oferece uma alternativa sem a necessidade de gerar boletos ou comprometer o orçamento mensal. Além disso, os juros cobrados são menores comparados a outras modalidades de crédito, como empréstimos pessoais ou cartão de crédito.

Não existe uma lei que permita o uso direto do FGTS para quitar empréstimos, exceto aqueles garantidos pelo próprio fundo, como é o caso na antecipação do saque-aniversário. Assim, uma opção é usar o empréstimo do FGTS, antecipando alguns anos do saque-aniversário, para quitar empréstimos externos.

Em que casos isso é permitido?

Além das situações já mencionadas, o trabalhador pode sacar o FGTS em diversas outras circunstâncias, como aposentadoria, aquisição da casa própria, demissão sem justa causa, entre outros.

O uso do FGTS para pagar parcelas de financiamento habitacional está previsto na Lei 8.036/1990. É possível usar o fundo para amortizar ou liquidar o saldo devedor, pagar parte das prestações ou quitar parcelas em atraso, desde que respeitados os limites da lei.

Tipos de saques do FGTS

Para realizar a antecipação do FGTS e quitar dívidas, o procedimento é totalmente online, sem burocracias e filas, garantindo praticidade e rapidez.

Guia para Antecipação do Saque-Aniversário

Opção pelo Saque-Aniversário: Primeiramente, é necessário optar pela modalidade saque-aniversário no aplicativo FGTS. Antecipação: Após habilitar a modalidade, é possível antecipar até 12 anos do saque-aniversário. Cadastro e Contratação: O processo de contratação é simples e 100% online, bastando realizar o cadastro e seguir as instruções.

O FGTS se apresenta como uma ferramenta valiosa para aliviar as finanças pessoais, principalmente para quem está lidando com dívidas. As possibilidades de uso do fundo vão além do financiamento habitacional, especialmente com a opção de antecipação do saque-aniversário. Com informação e planejamento, é possível utilizar o FGTS de forma estratégica para melhorar a saúde financeira.

