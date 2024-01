A Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto, São Paulo, promoverá um leilão em 30 de janeiro. O evento traz uma oportunidade única para adquirir mercadorias apreendidas ou abandonadas. A diversidade dos itens disponíveis é um grande atrativo para o público.

Celular novo por R$ 250 no leilão da Receita Federal | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estes são os itens que serão leiloados

O leilão apresentará 74 lotes, abrangendo um leque variado de produtos. Entre eles, destacam-se smartphones, smartwatches, notebooks, tablets, e dispositivos de rede como switches, roteadores e modems. Há também drones, câmeras fotográficas, filmadoras, e uma vasta gama de componentes de informática e periféricos. A lista se estende a consoles de videogame, equipamentos de áudio e vídeo, projetores, antenas, além de ferramentas, peças mecânicas, produtos químicos e têxteis.

Os lances podem ser feitos em itens variados como artigos de pesca, produtos de higiene pessoal, carteiras, bolsas, calçados, vestuário e veículos. O lote mais acessível inclui dois smartphones Xiaomi com lance inicial de R$500.

Lotes e participação

Os lotes estão distribuídos por várias cidades de São Paulo, incluindo Santos, São Paulo capital, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Campinas, Araraquara, Sorocaba, São José do Rio Preto, Taubaté e Bauru. Essa distribuição geográfica amplia o interesse no leilão, atraindo participantes de diferentes regiões.

Interessados em participar do leilão devem se atentar ao prazo para envio de propostas. Este período inicia às 8h do dia 25 de janeiro e vai até 21h do dia 29 de janeiro, horário de Brasília. Podem participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas. O acesso ao leilão é feito pelo Sistema de Leilão Eletrônico, disponível via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Para a realização de lances, é necessário usar identidades digitais da conta GOV.BR. Estas devem possuir nível de confiabilidade Prata ou Ouro. Vale destacar que mercadorias do tipo “celular/acessório” não podem ser comercializadas após o arremate. Esta regra se aplica mesmo para compradores jurídicos.

Após o arremate de um lote, o comprador tem um prazo de 30 dias para a retirada da mercadoria. Informações detalhadas, incluindo o edital, a relação das mercadorias e outros detalhes relevantes, estão disponíveis no site oficial do leilão.

Dicas para arrematar os melhores itens

Participar de um leilão da Receita Federal, como o anunciado em Ribeirão Preto, requer estratégia e planejamento. Seguem algumas dicas valiosas para aumentar suas chances de sucesso no arremate.

1. Conhecimento dos Produtos

Pesquisa Prévia: Antes de dar lances, estude a lista de produtos disponíveis. Conheça as especificações e o valor de mercado.

Foco em Itens de Interesse: Identifique os lotes que mais lhe interessam e concentre sua atenção neles.

2. Planejamento Financeiro

Defina um Orçamento: Estabeleça um limite máximo para seus lances. Isso evita gastos excessivos.

Calcule os Custos Adicionais: Considere custos extras, como taxas e transporte dos itens arrematados.

Fique atento aos canais oficiais da Receita Federal e fique por dentro de todos os detalhes acerca dos leilões da receita.

