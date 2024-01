Novo GOLPE Pix do IPVA; cuidado para não cair

Motoristas em Pernambuco, atenção: uma fraude envolvendo o pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) está circulando. Criminosos criaram um site falso, imitando o portal oficial do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE), e estão induzindo o pagamento do tributo via PIX, desviando os recursos para suas próprias contas.

Detalhes da Fraude e Precauções Necessárias

A plataforma fraudulenta seduz os motoristas oferecendo uma aparente facilidade no pagamento do IPVA. No entanto, este método conveniente acaba transferindo os fundos para contas fraudulentas, sem quitar a dívida real do imposto.

Comunicado Oficial do Detran-PE

O Detran-PE já emitiu um alerta esclarecendo que o pagamento do IPVA deve ser efetuado exclusivamente de duas maneiras:

Boleto Online: Através do site oficial do Detran-PE. Boleto Físico: Enviado pelos correios para a residência do proprietário do veículo.

Qualquer tentativa de pagamento por outros meios, especialmente via PIX, não é reconhecida pelo órgão. Medidas estão sendo tomadas pelo setor de tecnologia da informação do Detran-PE para combater essa fraude.

Emissão Segura do Boleto do IPVA

Para evitar cair em golpes, siga este passo a passo para a emissão segura do boleto:

Acesse o Portal Oficial: Entre no portal do Detran-PE clicando aqui. Consulte pela Placa: Selecione a opção “Consulta de Placa” e insira os dados solicitados. Emita o Boleto: Após a consulta, você terá acesso aos boletos necessários para o pagamento.

O pagamento do IPVA de 2024 pode ser dividido em até 10 parcelas, iniciando em 5 de fevereiro, com vencimentos distribuídos conforme o final das placas:

Finais 1 e 2: dia 5 de cada mês;

Finais 3 e 4: dia 10 de cada mês;

Finais 5 e 6: dia 15 de cada mês;

Finais 7 e 8: dia 20 de cada mês;

Finais 9 e 0: dia 25 de cada mês.

Cada parcela deve ser de no mínimo R$ 50. Até o momento, não há informação sobre descontos para pagamentos à vista.

Taxa do IPVA em Pernambuco em 2024

A alíquota do IPVA em Pernambuco para o ano de 2024 é de 2,4% do valor do veículo. Este valor será calculado com base na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Fique atento às informações oficiais e evite cair em golpes.

