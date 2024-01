Novo concurso dos Correios para 2024

Presente na vida dos brasileiros há mais de quatro décadas, a instituição passou por várias instabilidades e até mesmo a possibilidade de privatização foi comentada. Há seis anos não há concurso dos Correios, entretanto, com a entrada da atual gestão isso mudou.

Com salários que podem ultrapassar os R$ 4 mil mensais, a maioria dos cargos exigem apenas o Ensino Médio completo. Veja abaixo todos os detalhes.

Concurso dos Correios para 2024? Entenda o assunto

Possíveis cargos no concurso dos Correios

Abaixo estão os possíveis cargos a serem preenchidos no próximo concurso dos Correios. Bem como seus requisitos e remuneração base. Além dos salários vigentes, os contratados contam com vale-alimentação/refeição, auxílio-creche, assistência médica, etc. É um dos concursos mais completos do país a nível médio – que engloba uma série de benefícios e vagas.

Analista de Correios

Para preencher a vaga é necessário possuir nível superior completo. Além de especialização na área ou experiência. No último Concurso, o edital previa salários de R$ 3.211,58 para a vaga. Sendo uma das poucas vagas que exigem nível superior completo.

Analista de Saúde

Para entrar no setor é necessário possuir formação em medicina e registro ativo no CRM. Entrementes, o salário pode não ser tão atrativo. No último edital, o salário para a área era de R$ 3.211,58.

Atendente Comercial

Iniciando os cargos de nível médio, a vaga exige apenas formação completa no ensino médio ou equivalente. Contando com salário inicial de R$ 2.080,00.

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho

Esta vaga exige não somente o ensino médio completo, como a formação no curso de Técnico de Enfermagem ou Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. Além de exigir o registro no COREN. No último edital, o salário previsto era de R$ 1.876,43.

Carteiro

Para preencher a tradicional vaga de carteiro, é necessário ter o ensino médico completo ou equivalente. No último edital, o salário para a vaga era de R$ 2.314.

Enfermeiro do Trabalho

Sendo um dos salários mais altos, o candidato deverá possuir diploma de Enfermagem e possuir registro no COREN. Entrementes, um curso de especialização em Enfermagem do Trabalho também é obrigatório. O último salário previsto pra vaga foi de R$ 4.689,13.

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Os candidatos devem ter formação superior em Arquitetura ou Engenharia – ambos com especialização em segurança do trabalho. O último salário anunciado para a vaga foi de R$ 4.903,05.

Médico do Trabalho

Outra vaga para formados em medicina, é necessário além do diploma possuir especialização em Medicina do Trabalho. No último certame, os candidatos começariam ganhando R$ 4.903,05.

Operador de Triagem e Transbordo

Vaga disponível para os interessados que tiverem ensino médio completo ou equivalente. Conta com salário de R$ 2.015,00.

Técnico em Segurança do Trabalho

Além da necessidade de possuir formação completo no ensino médio, é necessário ter curso Técnico em Segurança do Trabalho e possuir registro ativo. No último concurso, o salário oferecido foi de R$ 2.534,14.

Vai ter concurso em 2024

O concurso dos Correios é esperado desde 2023, mas ainda não existe nenhuma confirmação. Porém, é possível que uma nova prova surja até o final deste ano, já que o quadrod e funcionários está bem defasado.