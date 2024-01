Botox BARATO feito em casa com ingrediente da cozinha; funciona

Com as marcas da idade chegando, muitas pessoas se sentem coagidas a realizarem procedimentos que amenizem rugas e sinais do rosto, que muitas vezes pode ser mais agressivo para o corpo.

Para aparentar uma pele mais saudável e hidratada, porém, é possível recorrer a métodos naturais que gastam pouco e que deixam ótimos resultados.

Muito conhecido no cenário vigente por aqueles atualizados nos assuntos em alta, o chamado skincare (que traduzido de maneira livre significa cuidados com a pele), representa a possibilidade de boas opções para melhorar alguns aspectos do rosto de maneira simplificada, visto que pode ser feita em ambiente caseiro.

Entre tantas receitinhas que podem ser serem realizadas, o botox caseiro de linhaça promete auxiliar no controle de manchas e rugas, sendo um bom aliado para as peles mais maduras. Conheça os benefícios desse produto e como prepará-lo a seguir.

Alguns métodos para deixar o rosto com menos manchas e rugas são efetivos e cabem no seu bolso, como esse botox.

Benefícios da linhaça

Muito indicada por nutricionistas para regular os níveis de colesterol e possuir propriedades anticancerígenas e antioxidantes, a linhaça possui diversos aspectos positivos para o bom funcionamento do corpo, sendo os principais:

Auxilia no bom funcionamento do intestino;

Aumenta níveis de ômega-3;

Rica em fibras e proteínas;

Altamente nutritiva;

Ajuda no controle de peso corporal.

Para além das contribuições para a saúde, a linhaça também pode ser uma aliada nos cuidados com a pele. Por ser antioxidante e anti-inflamatória, o alimento auxilia no tratamento de cravos, espinhas e manchas faciais, além de ser queridinha quando o assunto é prevenir sinais de envelhecimento.

Visto isso, veja como preparar o botox caseiro de linhaça.

Modo de preparo do botox caseiro

Para o preparo desse creme facial que pode ser preparado sem sair de casa, são necessários alguns itens que, juntos, potencializam os efeitos positivos desse método. Para os ingredientes, você vai precisar de:

1 colher de sopa de linhaça;

1/2 xícara de água;

3 colheres de sopa de leite de arroz;

2 colheres de sopa de farinha de arroz;

1 colher de sopa de óleo de coco.

Para o modo de preparo, é preciso colocar a quantidade de água exigida para aquecer. Antes mesmo de atingir a fervura, acrescente a linhaça e deixe por até 3 minutos no fogo. Após isso, tire-o do fogão e deixe descansar por 15 minutos, a fim de esfriar.

Após isso, coe para tirar a linhaça e deixar apenas a parte líquida. Despeje o leite de arroz o óleo de coco e a farinha de arroz, fazendo uma mistura com consistência firme após misturar bem todos os produtos.

Por fim, despeje o produto em um recipiente: caso queira, leve o creme para a geladeira.

Na hora de utilizar o botox caseiro de linhaça, certifique-se que está com o rosto limpo e livre de sujeiras e aplique na face sem passar nos olhos e boca deixe por cerca de 20 minutos. Após isso, lave o rosto, se possível, com água morna.

Pronto! Com poucos passos e sem muita complicação, é possível desfrutar dos benefícios de um produto excelente para a pele. É necessário não deixar o creme por muitos dias na geladeira, para que o produto não passe da validade. Desse modo, caso queira fazer novas aplicações, é preciso repetir o processo.

Lembre-se que o uso de máscaras não descarta a necessidade de ir em um dermatologista, que possui experiência na área. Preste atenção, também, nos ingredientes utilizados para a preparação desse produto, considerando possíveis pontos que podem causar alergia ou irritação em sua pele.