WhatsApp lança novo recurso que você deve conhecer

O WhatsApp está sempre na vanguarda da inovação em mensagens instantâneas, e sua mais recente atualização é prova disso. A plataforma agora apresenta um recurso emocionante que permite aos usuários compartilhar músicas durante conversas.

Esta funcionalidade, ideal para quem ama música e deseja compartilhar experiências sonoras com amigos e familiares, é uma novidade que está gerando grande expectativa entre os usuários do WhatsApp, especialmente entre os testadores beta de dispositivos Android.

Essas atualizações representam um salto significativo no desenvolvimento do WhatsApp.

WhatsApp lança novo recurso

O recurso de compartilhamento de tela, introduzido pela Meta em agosto do ano passado, permite aos usuários compartilhar o que está sendo exibido em seus dispositivos durante videochamadas, como um vídeo ou aplicativo. A nova atualização do WhatsApp expande essa capacidade, permitindo aos usuários ouvir áudio ou música simultaneamente durante uma videochamada enquanto o recurso de compartilhamento de tela está ativado.

Para acessar esse recurso, o usuário deve iniciar uma chamada e escolher a opção de compartilhamento de tela. Assim, o áudio reproduzido no dispositivo do usuário também chegará aos outros participantes da chamada. Isso cria uma oportunidade para sincronizar experiências de reprodução de vídeo e áudio, permitindo aos usuários criar sessões virtuais para assistir a filmes ou ouvir músicas juntos.

Essa nova funcionalidade do WhatsApp representa um avanço significativo na maneira como interagimos com nossos contatos. Ela não apenas melhora a comunicação, mas também enriquece a experiência de compartilhamento, transformando chamadas de vídeo em momentos de lazer e entretenimento compartilhado. A expectativa é que esse recurso alcance mais usuários com dispositivos Android nas próximas semanas, após a fase de testes beta.

Novidades do WhatsApp em 2024: O Que Esperar do Aplicativo

O WhatsApp, uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo, está se preparando para trazer uma série de novos recursos em 2024, prometendo transformar a maneira como usamos o aplicativo. Essas atualizações, que já foram avistadas no WABetaInfo e devem chegar primeiro à versão beta do aplicativo para Android e iPhone (iOS), incluem desde nomes de usuário até a integração com outras plataformas. Vamos explorar algumas dessas inovações aguardadas para o WhatsApp em 2024.

1. Nomes de Usuário no WhatsApp

Similar ao que ocorre no Telegram, o WhatsApp planeja introduzir nomes de usuário além do número de telefone. Isso permitirá aos usuários escolherem um ‘@nomedeusuario’, facilitando a comunicação sem a necessidade de compartilhar o número do telefone. Esta funcionalidade, que está em desenvolvimento, deve chegar primeiro ao WhatsApp Web, oferecendo uma camada adicional de privacidade e segurança.

2. Integração com Telegram e Outros Apps

Para cumprir leis europeias, o WhatsApp está desenvolvendo uma funcionalidade de integração com outros aplicativos de mensagens, como o Telegram. Isso significa que em breve o WhatsApp poderá se conectar com diferentes aplicativos de mensagens, ampliando a interoperabilidade e a acessibilidade.

3. Publicação de Status no Instagram

A Meta está trabalhando para integrar o WhatsApp ao Instagram, permitindo que os usuários publiquem os status do WhatsApp como stories no Instagram. Essa integração já existe entre Instagram e Facebook, e em breve estará disponível no WhatsApp, aumentando as possibilidades de compartilhamento entre as plataformas.

