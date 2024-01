TikTok lança as maiores tendências de 2024 na área do skincare

O TikTok, conhecido por ditar tendências no mundo da beleza, revela as novidades para o skincare em 2024, marcando uma notável mudança de enfoque em relação ao ano anterior. Uma das principais tendências é a transição da influência de produtos de skincare lançados por celebridades para aqueles recomendados por médicos e especialistas.

Esta mudança reflete uma busca crescente por produtos mais confiáveis e eficazes. Além disso, o conceito de “skinimalismo” ganha força, indicando uma preferência por rotinas de cuidados com a pele mais simples e eficientes, focando em produtos essenciais que garantam uma pele saudável de maneira fácil e consistente.

O objetivo do skincare é nutrir e proteger a pele, prevenindo problemas como acne, manchas, envelhecimento precoce e ressecamento. (Foto divulgação)

O Skincare

O skincare, ou cuidado com a pele, é um conjunto de práticas e rotinas dedicadas à manutenção da saúde e bem-estar da pele. Esta prática envolve não apenas a limpeza e hidratação, mas também uma abordagem holística que inclui a nutrição adequada, proteção solar, e até mesmo aspectos ligados ao estilo de vida, como sono e controle do estresse.

O objetivo do skincare é nutrir e proteger a pele, prevenindo problemas como acne, manchas, envelhecimento precoce e ressecamento. Uma rotina eficaz de skincare é personalizada para atender às necessidades específicas de cada tipo de pele, variando de acordo com fatores como idade, genética, condições ambientais e histórico de saúde da pele. O cuidado regular e consciente com a pele não é apenas uma questão estética, mas uma parte fundamental do cuidado com a saúde geral do indivíduo.

Além dos aspectos práticos do skincare, como a escolha de produtos adequados e a aplicação correta dos mesmos, a área se expandiu para incluir uma perspectiva mais ampla de bem-estar e auto-cuidado. Com o aumento da conscientização sobre a importância da saúde da pele, a indústria de skincare cresceu exponencialmente, oferecendo uma ampla gama de produtos que vão desde os tradicionais limpadores e hidratantes até tratamentos inovadores, como sérums e máscaras com ingredientes ativos para necessidades específicas.

Além disso, o skincare se tornou um meio de expressão pessoal e um momento de pausa e relaxamento no cotidiano acelerado, proporcionando uma experiência que transcende a simples aplicação de produtos, englobando um momento de conexão e cuidado consigo mesmo.

Veja também: Os riscos e a verdade: COQUETEL AMAZÔNICO para emagrecer; leia

Tendências de Skincare em 2024: Da Maquiagem à Proteção

Outra tendência significativa é a integração da proteção solar na maquiagem. Produtos que combinam maquiagem com fator de proteção solar (FPS) estão substituindo a base no dia a dia, destacando a importância crescente da proteção diária contra os raios UV.

Além disso, os produtos multifuncionais, que atendem a diversas necessidades da pele, estão se tornando mais populares, substituindo as rotinas complexas de skincare de 2023 por uma abordagem mais holística e simplificada. Essa tendência se estende para além do rosto, com uma atenção especial à pele do corpo, incluindo esfoliantes, hidratantes e óleos. Áreas como pescoço e mãos, muitas vezes negligenciadas, agora estão recebendo mais atenção.

Adicionalmente, o cuidado com o couro cabeludo entra em foco com a técnica do “hair oiling”, enfatizando a importância da saúde do couro cabeludo para o bem-estar geral do cabelo. Em um contexto mais amplo, a sustentabilidade continua em alta, com uma preferência por produtos de beleza ecológicos e embalagens ecofriendly, alinhando os cuidados com a pele à responsabilidade ambiental.

Veja também: Hábito nocivo de muitas pessoas pode diminuir o tamanho do cérebro