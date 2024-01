As 2 bebidas que você ama e que DESTROEM sua mente

No contexto da saúde cerebral, é crucial entender como nossos hábitos alimentares, incluindo o que bebemos, afetam nosso cérebro. Robert W.B. Love, neurocientista e especialista em prevenção da doença de Alzheimer, adverte sobre duas bebidas comuns que podem aumentar significativamente o risco de demência: refrigerantes diet e álcool. Essas bebidas, presentes no cotidiano de muitos, escondem perigos potenciais para a saúde do cérebro.

2 bebidas que você ama e que DESTROEM sua mente

O Perigo Oculto dos Refrigerantes Diet

Os refrigerantes diet são frequentemente escolhidos como uma alternativa aparentemente mais saudável aos refrigerantes comuns. No entanto, Love explica que essa substituição pode ser, na verdade, prejudicial. A maioria desses refrigerantes contém aspartame, um adoçante sintético que pode ser nocivo para as bactérias intestinais e está associado a diversos efeitos colaterais negativos, incluindo o risco de câncer em animais.

Estudos citados por Love revelam que o aspartame pode aumentar o risco de diabetes tipo 2, condição diretamente ligada ao aumento do risco de Alzheimer. Portanto, o consumo de refrigerantes diet pode, inadvertidamente, elevar o risco de desenvolver doenças cerebrais.

Os Riscos Associados ao Consumo de Álcool

O segundo alerta de Love é em relação ao consumo de álcool. O álcool prejudica as bactérias intestinais e, por consequência, afeta negativamente o cérebro. Além disso, o álcool pode causar danos ao fígado e diminuir a atividade do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo autocontrole.

Love esclarece que o efeito do álcool de “soltar a língua” é na verdade um desligamento de parte do cérebro que se censura. Reduzir o risco de doença de Alzheimer implica também reconsiderar o consumo dessas bebidas comuns. Assim, para manter uma boa saúde cerebral, é essencial estar ciente dos riscos associados a essas bebidas e considerar alternativas mais saudáveis.

Experimente outras bebidas!

Além de evitar bebidas potencialmente nocivas como refrigerantes diet e álcool, é igualmente importante conhecer alternativas saudáveis que podem beneficiar a saúde do cérebro. Uma excelente opção são os chás verdes e pretos, ricos em antioxidantes como catequinas e polifenóis. Esses componentes têm sido associados à redução do risco de doenças neurodegenerativas e melhora da função cognitiva.

O chá verde, em particular, contém um composto chamado epigalocatequina galato (EGCG), que é conhecido por suas propriedades neuroprotetoras. Além disso, tanto o chá verde quanto o preto contêm L-teanina, um aminoácido que promove relaxamento e reduz o estresse, contribuindo para uma melhor saúde mental.

Outra bebida benéfica é a água de coco, que é uma fonte natural de hidratação e eletrólitos, essencial para o funcionamento saudável do cérebro. A água de coco contém potássio, magnésio e cálcio, minerais importantes para a saúde neural e cognitiva. Além disso, é uma bebida de baixa caloria e livre de aditivos prejudiciais presentes em muitas bebidas comerciais. Também vale a pena mencionar os sucos naturais, especialmente aqueles feitos de frutas ricas em antioxidantes, como mirtilos e morangos.

Esses sucos podem ajudar a combater o estresse oxidativo no cérebro e promover a saúde cognitiva. Contudo, é importante optar por sucos naturais e frescos, evitando opções industrializadas que podem conter açúcares adicionados e conservantes.

