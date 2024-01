Horóscopo da semana: o que acontece entre os dias 7 e 14 de janeiro

Pelo menos 2 trânsitos astrológicos principais devem afetar a vida de cada um dos signos do zodíaco entre os dias 7 e 14 de janeiro de 2024. O horóscopo da semana informa o que é esperado acontecer com cada um dos 12 signos do zodíaco.

Confira as informações e veja o que é esperado acontecer com seu signo nesta semana, segundo as previsões dos principais especialistas no assunto.

Lembre-se de que cada pessoa pode ter uma influência diferente, de acordo com mais detalhes do mapa astral de cada um.

Trânsitos astrológicos que afetam todos os signos

A semana de 7 a 14 de janeiro de 2024 será marcada por dois trânsitos astrológicos importantes:

A Lua Nova em Capricórnio, no dia 8, às 13h30 (horário de Brasília) , marca o início de um novo ciclo astrológico. Este é um momento propício para novos começos, planejamentos e metas.

, marca o início de um novo ciclo astrológico. Este é um momento propício para novos começos, planejamentos e metas. O Sol ingressa em Aquário, no dia 14, às 14h29 (horário de Brasília), marcando o início da temporada de Aquário. Este é um período de inovação, criatividade e idealismo.

Previsão para cada signo

Áries

Lua Nova em Capricórnio Otimismo e motivação para novos projetos Maior foco e determinação

Sol em Aquário Maior criatividade e originalidade Desejo de se conectar com pessoas de ideias semelhantes



Touro

Lua Nova em Capricórnio Maior senso de responsabilidade e dever Melhores condições financeiras

Sol em Aquário Maior independência e liberdade Desejo de explorar novos horizontes



Gêmeos

Lua Nova em Capricórnio Maior facilidade de comunicação e expressão Novas oportunidades de aprendizado

Sol em Aquário Maior sociabilidade e criatividade Desejo de se conectar com pessoas de diferentes culturas



Câncer

Lua Nova em Capricórnio Maior necessidade de segurança e estabilidade Maior atenção à saúde

Sol em Aquário Maior sensibilidade e intuição Desejo de se conectar com o seu lado espiritual



Leão

Lua Nova em Capricórnio Maior autoconfiança e autoestima Maior sucesso profissional

Sol em Aquário Maior liderança e carisma Desejo de se destacar e ser reconhecido



Virgem

Lua Nova em Capricórnio Maior organização e disciplina Melhores condições de trabalho

Sol em Aquário Maior praticidade e eficiência Desejo de se tornar mais produtivo



Libra

Lua Nova em Capricórnio Maior harmonia e equilíbrio emocional Melhores relacionamentos interpessoais

Sol em Aquário Maior justiça e igualdade Desejo de promover mudanças positivas no mundo



Escorpião

Lua Nova em Capricórnio Maior poder de concentração e foco Maior sucesso em projetos secretos

Sol em Aquário Maior profundidade e intensidade emocional Desejo de explorar o seu lado sombrio



Sagitário

Lua Nova em Capricórnio Maior otimismo e esperança Maior expansão da mente

Sol em Aquário Maior liberdade e independência Desejo de viajar e conhecer novas culturas



Capricórnio

Lua Nova em Capricórnio Maior foco e determinação Maior sucesso profissional

Sol em Aquário Maior praticidade e eficiência Desejo de se tornar mais produtivo



Aquário

Lua Nova em Capricórnio Maior criatividade e originalidade Desejo de se conectar com pessoas de ideias semelhantes

Sol em Aquário Maior independência e liberdade Desejo de explorar novos horizontes



Peixes

Lua Nova em Capricórnio Maior sensibilidade e intuição Desejo de se conectar com o seu lado espiritual

Sol em Aquário Maior autoconfiança e autoestima Maior sucesso profissional



A semana de 7 a 14 de janeiro de 2024 será um período de oportunidades e mudanças para todos os signos do zodíaco. Os trânsitos astrológicos favorecem novos começos, planejamentos, metas, criatividade, inovação, idealismo, independência, liberdade, conexão com pessoas de diferentes