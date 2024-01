WhatsApp: como ativar o modo “pega curioso” de proteção

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, com mais de 2 bilhões de usuários ativos. No entanto, a popularidade do aplicativo também o torna um alvo atraente para espiões e pessoas curiosas.

Felizmente, existem algumas medidas que você pode tomar para proteger suas conversas no WhatsApp. Aqui estão algumas dicas:

Ative a autenticação de dois fatores (2FA)

A autenticação de dois fatores (2FA) é uma camada extra de segurança que requer que você insira um código de verificação além de sua senha para fazer login em sua conta. Para ativar a 2FA no WhatsApp, siga estas etapas:

Abra o WhatsApp e toque em Configurações. Toque em Conta. Toque em Verificação em duas etapas. Toque em Ativar. Siga as instruções na tela para configurar a 2FA.

A 2FA é uma medida simples, mas eficaz, que pode ajudar a proteger sua conta contra acesso não autorizado.

Use uma senha forte no WhatsApp

Sua senha do WhatsApp é a primeira linha de defesa contra acesso não autorizado. Certifique-se de usar uma senha forte, com pelo menos 12 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.

Você também deve evitar usar a mesma senha para o WhatsApp que para outras contas online. Se alguém adivinhar sua senha do WhatsApp, poderá acessar todas as suas conversas.

Não compartilhe seu código de verificação

Quando você ativa a 2FA, o WhatsApp envia um código de verificação para o seu telefone ou e-mail. Este código é necessário para fazer login em sua conta.

Não compartilhe seu código de verificação com ninguém, nem mesmo com seus amigos ou familiares. Se alguém obtiver seu código de verificação, poderá acessar sua conta sem sua permissão.

Não baixe aplicativos de terceiros

Existem muitos aplicativos de terceiros disponíveis que afirmam oferecer recursos adicionais para o WhatsApp. No entanto, esses aplicativos podem representar um risco à segurança.

Aplicativos de terceiros podem acessar suas mensagens, fotos e outros dados pessoais. Eles também podem ser usados para instalar malware em seu telefone.

Se você estiver pensando em baixar um aplicativo de terceiros para o WhatsApp, pesquise cuidadosamente antes de instalá-lo.

Mantenha o aplicativo do WhatsApp atualizado

O WhatsApp está constantemente lançando atualizações com novas correções de segurança. É importante manter o aplicativo atualizado para garantir que você esteja protegido contra as últimas ameaças.

Para verificar se há atualizações disponíveis, abra o WhatsApp e toque em Configurações. 2. Toque em Atualizações. 3. Se houver atualizações disponíveis, toque em Baixar e instalar.

Ao seguir essas dicas, você pode ajudar a proteger suas conversas no WhatsApp contra espiões e pessoas curiosas.

Aqui estão algumas dicas adicionais para proteger suas conversas no WhatsApp:

Evite enviar informações confidenciais, como senhas, números de cartão de crédito ou informações médicas, por meio do WhatsApp.

Seja cauteloso ao enviar fotos ou vídeos íntimos.

Se você estiver preocupado com a segurança de suas conversas, você pode usar um aplicativo de criptografia de mensagens, como o Signal ou o Telegram.

Ao tomar essas medidas, você pode ajudar a proteger sua privacidade e segurança no WhatsApp. Vale lembrar que o WhatsApp também lançou a opção de proteger conversas com senha nos arquivos em 2023.