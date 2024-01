WhatsApp revela se você foi vítima de “traição”; saiba como

Se uma coisa foi deixada bem clara pelos desenvolvedores do aplicativo de mensagens WhatsApp, em 2023, é que o respeito à privacidade dos dados dos usuários será colocado em primeiro lugar a partir de agora. No entanto, existem alguns ‘hacks’ que tornam possíveis descobrir não apenas com quem você mais conversa no app, como com quem outras pessoas mais conversam na plataforma. Curioso? Siga a leitura e aprenda como fazer.

Descubra com quem o outro mais conversa no WhatsApp e se isso é sinal de uma possível traição que você está sofrendo.

Segredos revelados no WhatsApp

Se você passa boa parte do seu dia teclando com amigos no WhatsApp, saiba que existe uma maneira de descobrir com quem você mantém mais conversas no aplicativo.

odas as informações estão arquivadas nas configurações do app e é relativamente simples encontrá-las, desde que siga as etapas corretamente em seu próprio celular. É importante notar que o sistema leva em consideração todas as mensagens enviadas e recebidas, bem como os dados relativos a fotos, vídeos e arquivos compartilhados entre os usuários.

Continue a leitura abaixo e entenda como descobrir esta particularidade na plataforma de mensagens.

Descobrindo com quem mais conversa no WhatsApp

A resposta para essa curiosidade encontra-se na seção “Uso de Armazenamento”, que armazena informações sobre as mensagens trocadas com cada um dos seus contatos (ou números não cadastrados).

Aprenda o passo a passo

Como fazer isso? É necessário acessar as configurações do WhatsApp e, é claro, ter acesso físico ao seu celular (não tente fazer isso pelo WhatsApp na versão web, por exemplo).

Abra o WhatsApp; Se estiver utilizando um dispositivo Android, toque no ícone do menu de três pontos e, em seguida, em “Configurações”. Se estiver no iOS, basta tocar em “Ajustes”; Selecione a opção “Uso de Dados e Armazenamento” em ambos os sistemas; Ao abrir essa opção, o aplicativo pode exibir a mensagem “calculando…”. Aguarde até que a contagem seja concluída e, em seguida, toque nessa opção em ambos os sistemas; Feito isso, os contatos com os quais você mais conversa ou com quem troca links e arquivos aparecerão em uma lista organizada em ordem decrescente de volume de dados.

O contato que estiver no topo da lista, seja ele uma pessoa ou um grupo (no caso de grupos, o contato específico não será indicado, apenas o grupo como um todo), será aquele com quem o aplicativo encontrou mais dados, incluindo mensagens, fotos, vídeos e gravações de voz trocados com você.

Como apagar esses dados no WhatsApp?

Ao tocar em um contato da lista, é possível obter mais detalhes, incluindo o número exato de mensagens de texto, contatos, localizações fixas, fotos, adesivos, GIFs, vídeos, mensagens de áudio e documentos. No entanto, esse não é o melhor caminho para acessar o histórico das conversas, já que os arquivos em si não são exibidos aqui.

Se você não desejar manter esses registros, é possível apagar todo o histórico ou tipos específicos de arquivos, especialmente fotos e vídeos, que são mais pesados. Para fazer isso, toque em “Liberar Espaço” no Android ou “Gerenciar” no iOS (iPhone), e depois selecione os tipos de arquivos que deseja apagar.

Observações sobre a lista de armazenamento do WhatsApp

A lista é organizada com base no volume de dados em megabytes ou gigabytes dos arquivos compartilhados. O contato no topo da lista pode ter enviado um único vídeo, áudio ou arquivo gráfico pesado, o que faz com que lidere o consumo de armazenamento do WhatsApp.

Isso ocorre porque esses tipos de arquivos ocupam mais espaço do que simples mensagens de texto. Um único vídeo, por exemplo, pode equivaler a dias ou meses de mensagens de texto.

Alguns tipos de arquivos podem aparecer com contagem zerada, especialmente em dispositivos Android, mesmo que você tenha conversado com essas pessoas no aplicativo. Isso pode ocorrer devido à data do último backup. No entanto, a contagem dos outros tipos de arquivos deverá estar correta.

A verdade no WhatsApp

Se desejar descobrir com quem outra pessoa mais conversa no WhatsApp, será necessário ter acesso ao celular dessa pessoa. É importante ressaltar que fazer isso sem o consentimento do usuário configura uma violação de privacidade.

Existem serviços conhecidos como “aplicativos espiões” que são indicados para uso focado em crianças e adolescentes, bem como para o monitoramento parental. Contudo, seu uso deve sempre ser acompanhado de orientações às crianças.

Se esse for o seu objetivo, é importante entender como esse tipo de aplicativo funciona e os limites de uso com menores de idade ou funcionários. Esses aplicativos são pagos e monitoram não apenas o WhatsApp, mas também outras redes sociais, além de fornecerem informações sobre o tempo de conversa com os contatos e históricos de uso.