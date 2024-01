WhatsApp diferente em 2024: 4 grandes mudanças para o ano

Para os entusiastas do WhatsApp, 2024 promete ser um ano de grandes novidades! Conforme o ano novo se aproxima, traz consigo mudanças significativas que irão alterar a forma como interagimos nesse aplicativo tão popular.

Preparado para se atualizar sobre as quatro transformações marcantes no WhatsApp? Estas novidades vão desde melhorias na organização de chats até integrações inovadoras com outras plataformas, prometendo enriquecer ainda mais a sua experiência de comunicação. Fique atento, pois estas atualizações podem ser revolucionárias!

À medida que avançamos para 2024, espera-se que o aplicativo continue evoluindo e atendendo às necessidades de um mundo digital em constante mudança. (Foto divulgação)

WhatsApp diferente em 2024: 4 grandes mudanças

Confira:

Filtragem de Bate-papo para a Web

A primeira grande atualização é a tão esperada funcionalidade de filtragem de bate-papo para o WhatsApp Web. Já disponível para testadores beta, essa nova ferramenta permitirá organizar conversas com parâmetros inéditos, tornando a experiência de uso ainda mais intuitiva e personalizada. A expectativa é que essa funcionalidade seja liberada para todos os usuários já no início de 2024, potencializando a usabilidade do WhatsApp Web.

Compartilhamento de Música Durante Videochamadas

Em seguida, temos uma funcionalidade que promete animar as videochamadas: o compartilhamento de música. Inspirado em recursos populares de plataformas como o Discord, essa novidade permitirá que usuários compartilhem e ouçam músicas juntos durante as chamadas, tornando os encontros virtuais ainda mais dinâmicos e divertidos. A previsão é de que esta funcionalidade seja lançada em janeiro de 2024, adicionando uma nova dimensão às conversas.

Capacidade de Fixar Várias Mensagens

Outra inovação em desenvolvimento é a capacidade de fixar várias mensagens em uma única conversa. Essa funcionalidade será extremamente útil para destacar informações importantes em chats, melhorando a organização e a clareza nas conversas. Com previsão de lançamento em breve, essa ferramenta promete ser um grande aliado para manter as conversas do WhatsApp mais organizadas e acessíveis.

Atualizações de Status Compartilháveis no Instagram

Por fim, o WhatsApp está preparando uma integração com o Instagram que permitirá aos usuários compartilhar suas atualizações de status diretamente na outra plataforma. Essa funcionalidade, que parece ser de nicho, será uma adição interessante para aqueles que usam ativamente ambos os serviços. A previsão é de que este recurso esteja disponível já em janeiro de 2024, facilitando a interação entre as duas populares plataformas de mídia social.

Em resumo, o WhatsApp continua a inovar e a oferecer novas maneiras de manter as pessoas conectadas e engajadas. Com essas atualizações em andamento, 2024 promete ser um ano emocionante para os usuários do aplicativo.

O que mudou no WhatsApp em 2023?

2023 foi um ano repleto de inovações para o WhatsApp, marcando a evolução contínua do aplicativo. Vamos detalhar essas mudanças em tópicos para facilitar a compreensão:

Comunidades

Lançadas no início do ano, permitiram que um administrador gerenciasse até 50 grupos, com a capacidade de reunir até 5 mil pessoas.bIdeal para escolas, condomínios e negócios, facilitando a comunicação eficaz em diferentes contextos.

Canais

Ofereceram às empresas e influenciadores um meio de comunicar-se com seu público em um formato de broadcast. Permitiram a criação de um espaço onde os seguidores recebem mensagens, mas não podem interagir entre si.

Edição de Mensagens

Introduzida em maio, possibilitou a edição de textos enviados num intervalo de até 15 minutos. Uma funcionalidade muito aguardada que trouxe flexibilidade e correção para mensagens enviadas.

Uso de Duas Contas no Mesmo Celular

Permitiu alternar entre contas pessoais e profissionais no mesmo dispositivo. Essencial para empreendedores e usuários que gerenciam múltiplas facetas de comunicação.

Pagamentos dentro do App

Facilitou transações entre compradores e vendedores, integrando funcionalidades de pagamento diretamente no aplicativo. Tornou a plataforma mais conveniente para transações comerciais.

Essas foram apenas algumas mudanças no WhatsApp em 2023, que demonstram o esforço contínuo da plataforma em melhorar a experiência do usuário, oferecendo mais segurança, conveniência e funcionalidades inovadoras. À medida que avançamos para 2024, espera-se que o aplicativo continue evoluindo e atendendo às necessidades de um mundo digital em constante mudança.

