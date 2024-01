Internet ruim pode ser culpa destes 7 eletrodomésticos na sua casa

A internet tornou-se uma ferramenta indispensável em nossas vidas, seja para trabalho, estudo ou entretenimento. Porém, enfrentar problemas com a conexão Wi-Fi é uma realidade frustrante para muitos. O que poucos sabem é que vários eletrodomésticos comuns em nossas casas podem ser os responsáveis por interferências no sinal. Neste artigo, revelaremos os sete principais eletrodomésticos que podem estar enfraquecendo a sua conexão com a internet e como isso acontece.

As interferências no sinal Wi-Fi ocorrem quando outros dispositivos eletrônicos emitem ondas eletromagnéticas na mesma frequência que o roteador. (Foto divulgação)

Como Funciona o Wi-Fi?

O Wi-Fi é uma tecnologia que transformou a maneira como nos conectamos à internet, oferecendo acesso sem fio à rede mundial. Funciona através de ondas eletromagnéticas que são emitidas por um roteador. Este roteador está conectado à sua rede de internet e transmite dados para dispositivos como smartphones, tablets e computadores por meio dessas ondas.

O Wi-Fi opera em duas frequências principais: 2.4 GHz e 5 GHz. Cada uma dessas frequências tem suas características, com a de 2.4 GHz oferecendo maior alcance, mas potencialmente menor velocidade devido à sua maior susceptibilidade a interferências. Já a frequência de 5 GHz proporciona uma conexão mais rápida e estável, mas com alcance mais limitado. O roteador e os dispositivos conectados a ele constantemente trocam sinais para manter a conexão estável e eficiente.

Veja também: 10 novidades do WhatsApp 2023 que você precisa usar em 2024

Por Que Ocorrem Interferências?

As interferências no sinal Wi-Fi ocorrem quando outros dispositivos eletrônicos emitem ondas eletromagnéticas na mesma frequência que o roteador. Isso é especialmente comum na frequência de 2.4 GHz, que é a mesma usada por vários outros dispositivos domésticos, como fornos de microondas, telefones sem fio e até mesmo alguns modelos de televisores. Esses dispositivos podem criar um tipo de “ruído” eletromagnético que perturba o sinal Wi-Fi, resultando em uma conexão mais lenta, instável ou até mesmo na perda temporária da conexão.

Além disso, a localização do roteador em relação a objetos metálicos, paredes e outros obstáculos físicos também pode afetar a qualidade do sinal. Outro fator que pode causar interferência é a presença de muitas redes Wi-Fi operando na mesma frequência na mesma área, como em apartamentos ou escritórios, o que pode levar à sobreposição e conflito de sinais.

Internet ruim: Os 7 Vilões da Conexão Wi-Fi em Casa

Confira:

Forno de Microondas: Este aparelho é um dos principais causadores de interferência, pois opera na frequência de 2.4 GHz, a mesma de muitos roteadores. Televisão: Modelos mais antigos de TVs podem gerar campos eletromagnéticos que afetam o Wi-Fi, devido aos seus componentes internos. Geladeira: Grandes e com motores que emitem campos eletromagnéticos, as geladeiras podem enfraquecer o sinal se o modem estiver próximo. Rádios: Rádios antigos ou equipamentos de áudio de alta potência podem emitir frequências que interferem no Wi-Fi. Torradeiras: Devido aos seus componentes metálicos e elétricos, as torradeiras podem causar interferências se utilizadas perto do roteador. Máquinas de Lavar: Assim como as torradeiras, as máquinas de lavar operam em frequências variadas, podendo afetar a qualidade do sinal Wi-Fi. Outros Aparelhos Eletrônicos: Secadores de cabelo, liquidificadores e ferros de passar também estão entre os eletrodomésticos que podem impactar negativamente o sinal Wi-Fi.

Estar ciente dos efeitos que esses eletrodomésticos podem ter no sinal do Wi-Fi é o primeiro passo para solucionar problemas de conexão. Ao identificar esses vilões, você pode reorganizar a disposição dos seus aparelhos ou até mesmo ajustar as configurações do roteador para melhorar a qualidade da sua internet. Fique atento e mantenha sua conexão Wi-Fi forte e estável!

Veja também: Preparado para as 5 novas tecnologias que devem BOMBAR em 2024?