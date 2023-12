Começou! Mercúrio Retrógrado até dia 2: atrasos e mal-entendidos para estes signos

O último Mercúrio retrógrado de 2023 começou em 13 de dezembro e vai até 2 de janeiro de 2024. Durante esse período, o planeta Mercúrio, que rege a comunicação, a tecnologia e os relacionamentos, estará em movimento retrógrado, ou seja, parecerá estar andando para trás no céu.

Veja quais signos terão mais azar e quais nadarão na sorte no último Mercúrio retrógrado de 2023 e o primeiro de 2024.

Signos que terão mais azar

O trânsito retrógrado de Mercúrio pode trazer atrasos, mal-entendidos, problemas de comunicação e até mesmo perdas materiais. Os signos que mais sentirão os efeitos negativos desse período são:

Gêmeos e Virgem: esses signos são regidos por Mercúrio, portanto, são os mais afetados por seus trânsitos retrógrados. Durante esse período, eles podem enfrentar problemas de comunicação, confusão mental, atrasos e até mesmo perdas materiais.

esses signos são regidos por Mercúrio, portanto, são os mais afetados por seus trânsitos retrógrados. Durante esse período, eles podem enfrentar problemas de comunicação, confusão mental, atrasos e até mesmo perdas materiais. Touro e Libra: esses signos também são influenciados por Mercúrio, portanto, podem sentir os efeitos negativos do trânsito retrógrado. Eles podem experimentar problemas de comunicação com parceiros, atrasos em projetos e até mesmo problemas financeiros.

Signos que terão mais sorte

O trânsito retrógrado de Mercúrio também pode trazer oportunidades de aprendizado, reflexão e autodescoberta. Os signos que mais sentirão os efeitos positivos desse período são:

Câncer e Escorpião: esses signos são regidos pela Lua e por Plutão, respectivamente, planetas que estão associados à intuição, ao inconsciente e à transformação. Durante esse período, eles podem ter insights importantes, acessar informações ocultas e até mesmo experimentar mudanças positivas em suas vidas.

esses signos são regidos pela Lua e por Plutão, respectivamente, planetas que estão associados à intuição, ao inconsciente e à transformação. Durante esse período, eles podem ter insights importantes, acessar informações ocultas e até mesmo experimentar mudanças positivas em suas vidas. Capricórnio e Peixes: esses signos também são influenciados pela Lua e por Plutão, portanto, podem sentir os efeitos positivos do trânsito retrógrado. Eles podem ter mais clareza sobre seus objetivos, resolver problemas antigos e até mesmo encontrar novas oportunidades.

O que esperar para cada signo

Gêmeos

Os geminianos podem enfrentar problemas de comunicação com amigos, familiares e colegas de trabalho. Eles também podem se sentir confusos e desorientados, e podem ter dificuldade para tomar decisões. É importante que os geminianos sejam pacientes e tomem seu tempo para pensar antes de agir.

Virgem

Os virginianos podem enfrentar problemas técnicos com computadores, telefones e outros dispositivos eletrônicos. Eles também podem ter dificuldade para se concentrar e terminar tarefas. É importante que os virginianos façam pausas regulares e se exercitem regularmente para aliviar o estresse.

Touro

Os taurinos podem enfrentar problemas com dinheiro, investimentos e relacionamentos. Eles também podem se sentir desmotivados e sem energia. É importante que os taurinos foquem em suas prioridades e se rodeiem de pessoas positivas.

Libra

Os librianos podem enfrentar problemas com relacionamentos, parcerias e negociações. Eles também podem se sentir indecisos e inseguros. É importante que os librianos sejam honestos consigo mesmos e com os outros, e que tomem decisões com base em seus valores.

Câncer

Os cancerianos podem experimentar mudanças em suas vidas domésticas e familiares. Eles também podem ter insights importantes sobre si mesmos e sobre seus relacionamentos. É importante que os cancerianos ouçam sua intuição e confiem em sua sabedoria interior.

Escorpião

Os escorpianos podem experimentar mudanças em suas vidas pessoais e profissionais. Eles também podem se sentir mais introspectivos e reflexivos. É importante que os escorpianos usem esse tempo para se conectar com seu lado espiritual e para se curar de traumas passados.

Capricórnio

Os capricornianos podem experimentar mudanças em suas carreiras e finanças. Eles também podem se sentir mais motivados e ambiciosos. É importante que os capricornianos definam seus objetivos e comecem a trabalhar para alcançá-los.

Peixes

Os piscianos podem experimentar mudanças em suas crenças e valores. Eles também podem se sentir mais intuitivos e criativos. É importante que os piscianos confiem em sua intuição e usem sua criatividade para expressar sua verdade interior.

O trânsito retrógrado de Mercúrio pode ser um período desafiador, mas também pode ser uma oportunidade de aprendizado e crescimento. É importante estar ciente dos possíveis desafios e aproveitar as oportunidades que esse período oferece.