IPVA 2024 revelado, saiba quanto custará no seu estado

Se você está se perguntando sobre o IPVA 2024, asseguro que veio ao lugar certo. Assim que cada estado revela seu calendário de pagamentos, soltamos as novidades fresquinhas do forno direto para você. Hoje não será diferente. Bora descobrir quando você precisará deixar sua carteira um pouquinho mais leve?

Os motoristas de São Paulo iniciarão mais um ano com despesas. O IPVA de 2024 será cobrado já em janeiro. O estado ordenará os vencimentos de acordo com o último número da placa do veículo, distribuídos de janeiro a maio. Carros de passeio pagarão 4%, enquanto motocicletas, similares e maquinário pesado pagam 2%.

Mas, antes que o suor frio desça pela sua nuca, aqui vem uma boa notícia: aqueles que decidirem quitar o valor integral ainda em janeiro terão um desconto de 3%. Quem não gostaria de uma graninha extra no bolso, não é mesmo?

E quanto ao Rio de Janeiro e Minas Gerais?

Cariocas e Mineiros também não ficam de fora. Os dois estados começam a cobrança do IPVA no mês de janeiro, com direito a desconto para quem decide pagar tudo de uma vez. No caso do Rio de Janeiro, o imposto pode ser parcelado em até 3 vezes enquanto em Minas, carros com placa final 1 e 2 têm a primeira parcela para janeiro.

Embora o alto preço do IPVA possa fazer alguns chorarem no início do ano, lembre-se de que é destinado à manutenção das estradas que usamos diariamente e ao desenvolvimento da infraestrutura do estado. Então, vista sua armadura e prepare-se para lidar com a situação.

Olhando mais adiante

Outros estados têm datas de vencimento um pouco mais distantes. Em Tocantins e Paraíba, por exemplo, o desconto para pagamento à vista é ainda mais generoso, com 10% de desconto para os proprietários que optam por esta modalidade. As parcelas em Tocantins começam a vencer no dia 15 de janeiro, enquanto na Paraíba isso só acontece no último dia de janeiro.

O Distrito Federal inicia a cobrança do IPVA no mês de fevereiro, Sergipe em abril, e Pará apenas em março. Em todos esses casos, os valores do IPVA variam de acordo com o tipo de veículo e o estado de origem.

Ainda mais para o final do ano

No Espírito Santo, IPVA 2024 começa a ser cobrado apenas em abril. Para os veículos de placa final 0, o pagamento se estende até o fim de outubro em Sergipe. No Maranhão, ainda não temos um calendário oficial, mas foi informado que o pagamento pode ser parcelado em três vezes.

O importante é manter a calma e se preparar com antecedência para esses compromissos. Agora que você tem uma prévia do cenário do IPVA 2024, pode começar a fazer as contas, ajustar o orçamento e garantir que seu fiel companheiro de estrada esteja em dia com as obrigações fiscais. E não esqueça: gentileza gera gentileza, tanto nas estradas quanto na vida! Até a próxima viagem!

