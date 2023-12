WhatsApp turbinado: 7 novidades que você vai amar em 2024

O WhatsApp, aplicativo de mensagens amplamente utilizado, está testando diversas funcionalidades empolgantes em sua versão beta, prevendo implementações para o próximo ano. Essas melhorias buscam não apenas aprimorar a experiência do usuário, mas também se alinhar a regulamentações importantes, como a Lei dos Mercados Digitais da União Europeia. Vamos explorar as sete possíveis ferramentas que podem transformar a maneira como utilizamos o WhatsApp em 2024.

WhatsApp pode lançar novas ferramentas para os usuários. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

7 ferramentas do WhatsApp

1. Integração com outros aplicativos de mensagens

Uma das mudanças mais significativas que podem chegar é a integração do WhatsApp com outros aplicativos de mensagens. A “Chats de terceiros” é uma nova tela testada na versão beta, permitindo que os usuários recebam mensagens de diferentes plataformas. Essa iniciativa pode estar relacionada à conformidade com regulamentações, como a Lei dos Mercados Digitais da União Europeia, que prevê a comunicação criptografada entre as principais plataformas. A previsão de implementação é para março de 2024, mas a disponibilidade global ainda é incerta.

2. Transcrição de áudio no WhatsApp

O recurso de transcrição de áudio, atualmente disponível apenas para alguns usuários na versão beta do iOS, oferece uma alternativa acessível para aqueles que preferem texto. Embora a data de lançamento não esteja definida, a fase de testes incluiu o idioma português, demonstrando a inclusão de diversas línguas. Manter o aplicativo atualizado é fundamental para aproveitar essas inovações.

3. Figurinhas geradas por IA

A inteligência artificial (IA) chega às figurinhas no WhatsApp, proporcionando aos usuários a capacidade de criar adesivos personalizados de forma simplificada. Basta utilizar a função “Criar” na aba de stickers, descrever a figura desejada de maneira clara, e a IA da Meta se encarregará de oferecer opções. Essa tecnologia também permite denunciar imagens inadequadas, garantindo um ambiente seguro para todos.

4. Novo tipo de status para publicar textos

Agora, os usuários podem compartilhar mensagens temporárias de até 60 caracteres como status. Opções prontas, como “Trabalhando” ou “Ouvindo música”, facilitam a atualização constante do status de texto. A personalização inclui escolher o tempo de exibição da mensagem, de 24 horas até duas semanas.

5. Exibição de mensagens antigas para novos membros

Para novos membros de grupos, a visualização de mensagens antigas está em teste, permitindo que eles se atualizem sobre as últimas 24 horas de conversa antes mesmo de ingressarem. Administradores podem ativar essa função, proporcionando uma experiência mais integrada para quem se junta aos grupos.

6. Filtro para separar conversas pessoais e profissionais

O WhatsApp está testando um filtro que separa conversas pessoais e profissionais, permitindo aos usuários organizar suas interações de acordo com o contexto. Essa funcionalidade será especialmente útil para quem utiliza o aplicativo como ferramenta de comunicação no ambiente de trabalho.

7. Compartilhamento de músicas durante chamadas de vídeo

Em fase de desenvolvimento, a capacidade de compartilhar músicas durante chamadas de vídeo promete transformar as interações virtuais. Os usuários poderão transmitir áudio e vídeo para todos os participantes, enriquecendo ainda mais as conversas individuais ou em grupo.

Mantenha seu aplicativo atualizado para não perder nenhuma dessas inovações emocionantes que o WhatsApp pode trazer em 2024. Acompanhe as atualizações e prepare-se para uma experiência de mensagens mais rica e personalizada!

