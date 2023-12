Nova lista do Bolsa Família traz aumento de R$ 400

Para muitas famílias brasileiras, o Bolsa Família é mais do que um simples benefício social. Ele representa uma rede de segurança, uma fonte confiável de apoio financeiro que proporciona alívio em tempos de desafios. Como uma novidade encorajadora, o Bolsa Família trouxe, em sua última lista, um aumento de até R$ 400.

Este benefício, repassado mensalmente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), auxilia pessoas de baixa renda que vivem em situação de vulnerabilidade social. Você sabe como se beneficiar desse aumento? Vamos discutir isso em detalhes.

Entendendo os Valores do Bolsa Família

Cada beneficiário recebe um valor mínimo de R$ 600. No entanto, alguns adicionais como o Benefício da Primeira Infância (BPI) e o Benefício Variável Familiar (BVF) oferecem a possibilidade de um benefício ainda maior.

Para acessar o benefício, é imprescindível comprovar renda por meio de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A família deve possuir uma renda mensal per capita de até R$ 240 e manter suas informações atualizadas.

As famílias que possuem crianças, jovens, gestantes e lactantes têm direito aos repasses do BPI e BVF. Nos próximos parágrafos, vamos explorar como esses repasses podem resultar em um acréscimo de até R$ 400.

Acessando o Incremento de R$ 400

O BPI oferece R$ 150 para as famílias com crianças de até seis anos. Este valor pode ser repassado em duplicidade, ou seja, famílias com duas crianças até essa idade podem receber R$ 300.

Por outro lado, o BVF beneficia famílias com crianças e jovens de 7 a 18 anos incompletos, além de gestantes e lactantes, com um valor adicional de R$ 50. Esse valor pode ser duplicado de acordo com a composição familiar.

Portanto, uma família com duas crianças de até seis anos e que receba o BVF duas vezes pode somar uma quantia extra de R$ 400 ao benefício mensal. Isso significa que uma parcela do benefício pode alcançar a marca de R$ 1.000!

As transferências são realizadas de acordo com o calendário baseado no NIS (Número de Inscrição Social) e estão ocorrendo desde o último dia 11, perdurando até o dia 22 deste mês. Esteja ciente das datas e assegure-se de receber o que lhe é de direito.

Sem dúvida, essa é uma notícia positiva para as famílias beneficiadas pelo programa. Essa iniciativa reforça a importância do Bolsa Família como um suporte indispensável para os mais vulneráveis em nossa sociedade. Continue acompanhando para obter mais atualizações sobre essa e outras políticas sociais que impactam diretamente a vida dos brasileiros.

Calendário de pagamento de Dezembro

O calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de dezembro segue o critério do último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Portanto, para os beneficiários com o NIS terminado em 6, o pagamento será disponibilizado no dia 18 de dezembro. Já aqueles que têm no final do NIS o número 7, poderão sacar o benefício no dia 19. As famílias com NIS final 8 poderão retirar o dinheiro no dia 20.

Os beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 9 terão o benefício disponível somente no dia 21 de dezembro. Por fim, os que possuem o último dígito do NIS sendo 0, poderão sacar o dinheiro no dia 22 de dezembro. Estas datas são importantes para que os beneficiários programem suas atividades financeiras, evitando contratempos ou atrasos.

