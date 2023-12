Anvisa suspende medicamentos falsificados: confira a lista

A segurança dos medicamentos é crucial para preservar a saúde da população brasileira, e recentemente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta de extrema importância. No dia 3 de novembro, a agência identificou lotes falsificados de dois medicamentos essenciais: Tysabri® (nadalizumabe), indicado para tratamento de formas mais ativas de esclerose múltipla, e Ozempic® (semaglutida), utilizado no controle do diabetes tipo 2.

Tysabri® sob Escrutínio: Identificação e Medidas Preventivas

A falsificação do Tysabri® (nadalizumabe) surgiu a partir do comunicado da Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos Ltda., detentora do registro do medicamento. O lote FF00336, válido até janeiro de 2026, destinado exclusivamente para uso institucional, apresentou características discrepantes em relação ao produto original. A Anvisa respondeu prontamente com a Resolução 3.874/2023, adotando medidas preventivas como apreensão e proibição de distribuição, comercialização e uso do produto falsificado.

A identificação do lote falsificado (FF00336) envolve detalhes específicos, tais como erros ortográficos no endereço da empresa importadora, variações na cor da embalagem e ausência de inscrição em braile. Essas peculiaridades servem como alerta para os consumidores, indicando a importância de vigilância ao adquirir medicamentos.

Ozempic®: Alerta Duplo para Diabetes Tipo 2

No caso do Ozempic® (semaglutida), a Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda. comunicou à Anvisa sobre o lote LP6F832, supostamente válido até novembro de 2025, considerado falso pela empresa. A Anvisa agiu rapidamente, emitindo a Resolução 3.945/2023, determinando a apreensão e proibição do lote falsificado.

A Novo Nordisk orienta os consumidores a desconfiarem de preços demasiadamente baixos e ressalta que o Ozempic® é vendido apenas em canetas pré-preenchidas injetáveis, sem outra apresentação válida. Essa informação é crucial para evitar aquisições fraudulentas e garantir a segurança dos pacientes com diabetes tipo 2.

Orientações da Anvisa: Garantindo a Segurança dos Consumidores

Em meio a esses incidentes, a Anvisa reforça a importância de adquirir medicamentos apenas em estabelecimentos regularizados, na embalagem completa e com nota fiscal. Caso haja suspeita de falsificação, a Anvisa orienta a não utilização do produto e a comunicação imediata com as empresas responsáveis pelo registro.

A população pode reportar casos suspeitos à Anvisa através do sistema Notivisa para profissionais de saúde, enquanto os pacientes podem denunciar via ouvidoria, utilizando a plataforma FalaBR. Para informações adicionais e consulta de produtos irregulares, a Anvisa oferece um sistema de consultas em seu website e uma central de atendimento telefônico gratuito (0800-6429782).

Fique atento às orientações da Anvisa para assegurar a autenticidade dos medicamentos que você consome. Sua saúde está em primeiro lugar, e a vigilância é a chave para evitar riscos desnecessários.

