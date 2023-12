Serasa: limpe o nome por 1% da dívida até dia 22

A Serasa realiza a Fase 2 do Feirão Limpa Nome entre os dias 1º e 22 de dezembro de 2023. A iniciativa de renegociação de dívidas oferece descontos e condições especiais de pagamento.

Os últimos dias do Feirão Limpa Nome da Serasa, em 2023, já começaram e você pode ter a chance de ter um ano novo com mais alívio; entenda como.

Mais de 117 milhões de brasileiros poderão quitar dívidas por até R$100

Segundo a Serasa, mais de 117 milhões de brasileiros poderão quitar dívidas por até R$100 durante o Feirão Limpa Nome. A primeira fase do evento, realizada em outubro e novembro, gerou mais de 4 milhões de acordos.

Atendimento online e nas agências dos Correios

O atendimento da Fase 2 será online e nas agências dos Correios. Para renegociar dívidas online, basta acessar o site da Serasa ou o aplicativo da instituição.

Pagamento via Pix: nome limpo na hora

Com pagamento via Pix, o consumidor pode ter o nome limpo na hora. De acordo com a Serasa, mais de 11 milhões de ofertas oferecem descontos acima de 90%. Além disso, as opções de parcelamento podem chegar a 72 vezes e o pagamento pode ser feito à vista no Pix ou boleto.

Como renegociar dívidas no Feirão Limpa Nome

Para renegociar dívidas no Feirão Limpa Nome, siga os passos abaixo:

Acesse o site ou o aplicativo da Serasa. Clique em “Feirão Limpa Nome”. Informe seu CPF e senha. Selecione a dívida que deseja renegociar. Compare as ofertas disponíveis e escolha a melhor opção para você. Confirme as informações e finalize o acordo. Efetue o pagamento conforme as condições acordadas.

O que fazer se o PIX estiver indisponível no seu banco

Se o PIX estiver indisponível no seu banco, você pode renegociar suas dívidas por meio de boleto bancário. Para isso, siga os passos abaixo:

Acesse o site ou o aplicativo da Serasa. Clique em “Feirão Limpa Nome”. Informe seu CPF e senha. Selecione a dívida que deseja renegociar. Escolha a opção de pagamento com boleto bancário. Baixe o boleto ou copie o código de barras. Efetue o pagamento até a data de vencimento.

Atenção aos detalhes

Antes de renegociar dívidas, é importante verificar as condições oferecidas e comparar as ofertas disponíveis. Também é importante conferir se as informações fornecidas estão corretas, como o valor da dívida, a quantidade de parcelas e a data de vencimento.

Após renegociar dívidas, é importante manter o pagamento em dia para evitar que as dívidas voltem a ficar inadimplentes.

O Feirão Limpa Nome é uma oportunidade para quem está com dívidas atrasadas. Com descontos de até 99% e condições especiais de pagamento, é possível quitar dívidas e limpar o nome na hora.