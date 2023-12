Benefício de R$ 7,2 mil do governo em 2024: seu CPF está na lista?

Um benefício social tem a função de ajudar materialmente os brasileiros que encontram-se em algum tipo de vulnerabilidade social. O maior exemplo de benefícios é justamente o Bolsa Família, pago a mais de 21 milhões de cadastros do Cadastro Único (CadÚnico).

A questão que fica neste momento é quem está eleito a ganhar quase R$ 7,2 mil em 2024, com benefício do governo. Entenda os pré-requisitos e saiba se você está na lista do CadÚnico para receber.

Milhões de brasileiros inscritos no CadÚnico podem ter acesso ao maior benefício do governo em 2024; confira quem está eleito para isso.

Benefício 2024: R$ 7,2 mil no ano

O valor de cerca de R$ 7,2 mil é calculado por meio dos pagamentos mensais do benefício que o governo se dispõe a pagar para famílias de baixa renda. Isso quer dizer que pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza poderão ter acesso.

No entanto, trata-se de um auxílio variável que pode pagar quase R$ 10 mil ao ano ou menos de R$ 6 mil. Tudo depende da situação de cada núcleo familiar eleito a receber.

O Bolsa Família destina-se a famílias consideradas em situação de “pobreza” ou “extrema pobreza”. O Ministério da Cidadania define que a renda mensal por pessoa não deve ultrapassar R$ 218,00.

A família deverá estar inserida no Cadastro Único (CadÚnico), o portal de benefícios sociais do governo federal, para ser elegível. Se uma família já beneficiária conseguir uma renda superior ao valor estipulado, essa não perderá o benefício imediatamente, mas terá direito a metade do valor recebido por mais dois anos.

Veja também: Irritante e mau visto: esta é a atitude que mais incomoda no WhatsApp

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem atender aos seguintes critérios:

Renda mensal per capita de até R$ 218,00;

Estar cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Comprovar frequência escolar das crianças e adolescentes de 6 a 17 anos;

Realizar acompanhamento de saúde de crianças e gestantes.

O valor é de R$ 600 por mês. Então, se somados os 12 meses do ano de 2024, o total seria R$ 7,2 mil.

Qual a previsão de reajuste?

O Bolsa Família, principal programa de transferência de renda da América Latina, vem passando por uma série de mudanças nos últimos anos. Em 2023, o programa passou a ser chamado de Auxílio Brasil, com o objetivo de aumentar o valor do benefício e ampliar o alcance do programa.

Para 2024, novas mudanças e inclusões estão sendo discutidas, mas ainda pairam muitas dúvidas. Neste artigo, iremos abordar o que se sabe até o momento sobre o programa, incluindo possíveis ajustes, critérios para receber o benefício e as futuras regras.

Quanto será o benefício do Bolsa Família em 2024?

Atualmente, o Bolsa Família garante um pagamento mínimo mensal de R$ 600,00 para cada núcleo familiar. Existe um incremento no valor conforme o número de integrantes da família e a idade dos mesmos.

A perspectiva é que esses valores sejam mantidos para 2024, ou até mesmo reajustados conforme a inflação do ano anterior.

Segundo o IBGE, a inflação acumulada em 12 meses até junho de 2023 foi de 11,89%. Portanto, se o benefício for reajustado conforme a inflação, o valor mínimo passaria para R$ 671,34.

Veja também: Seu CPF está na lista da Caixa para 6 parcelas de até mais de R$ 100 em 2024?

Como calcular o valor?

Para calcular o valor do Bolsa Família, é necessário considerar o número total de membros da família. Segundo a portaria que regulamenta o benefício, cada componente tem direito a um mínimo de R$ 142,00.

Caso a família tenha menos de quatro integrantes, o valor mínimo repassado é de R$ 600,00. Para um núcleo familiar de cinco pessoas, o valor total seria R$ 710,00, por exemplo. Entretanto, o valor pode aumentar considerando os adicionais para crianças até 6 anos e para gestantes ou integrantes entre 7 e 18 anos.

O reajuste do benefício é um assunto em destaque, considerando a atualização da inflação e do salário mínimo. A partir do salário mínimo de 2023, o governo pode fazer uma projeção de possível aumento do benefício básico do programa, para conservar o poder de compra das famílias beneficiadas.

No entanto, ainda não há nenhuma confirmação sobre o reajuste. O governo federal deve divulgar mais informações sobre o programa nos próximos meses.