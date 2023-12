INSS: aposentadoria fica mais distante em 2024; por quê?

Despertamos para mais um ano com a consciência de que a aposentadoria, para muitos brasileiros, está se tornando uma miragem longínqua. Especialmente para aqueles que planejam se aposentar em 2024, acompanhar de perto as novas diretrizes estabelecidas pela reforma Previdenciária, efetivada em 2019, é uma necessidade. Essas diretrizes dizem respeito a questões como o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição, impactando diretamente a vida de milhões de trabalhadores.

Eis uma pergunta que ronda a mente de muitos: será que a cada nova regulamentação que entra em vigor, o sonho da aposentadoria caminha para um recuo mais significativo?

As Mudanças da Reforma da Previdência e o INSS

Especificamente, a Reforma da Previdência de 2019 trouxe alterações que sacudiram o quadro previdenciário do INSS em todo o Brasil. Somente no início de 2023, o Instituto Nacional do Seguro Social viu-se diante da necessidade de implementar novos ajustes, ainda remanescentes dessa reforma de quatros anos atrás.

E para 2024, nós já podemos esperar: mais transformações se aproximam. Novas regulamentações vão entrar em vigor, exigindo uma compreensão nítida para guiar de maneira assertiva o sonhado plano de aposentadoria.

Aposentadoria por Idade e Aposentadoria por Pontos: O Que Precisamos Saber?

A aposentadoria por idade, uma das mais comentadas, exige uma combinação específica de idade mínima e tempo de contribuição. Em 2023, essas mudanças se firmaram e serão mantidas em 2024: homens com idade de 65 anos e mulheres com 62, com um tempo mínimo de 15 anos de contribuição.

Já a aposentadoria por pontos possui um sistema que combina idade e tempo de contribuição. Para 2024, observaremos um acréscimo na pontuação: homens precisarão de 101 pontos e mulheres, 91 pontos. Essa pontuação é o resultado da soma da idade com o período de contribuição do segurado.

Aposentadoria por Tempo de Contribuição em 2024: O Que Muda?

A aposentadoria por tempo de contribuição é outra alternativa bastante procurada. Contudo, em 2024, a regra mudará: homens precisarão ter 63 anos e 6 meses, com 35 anos de contribuição, ao passo que as mulheres necessitarão de 58 anos e 6 meses, com tempo de contribuição de 30 anos.

Não podemos esquecer que este modelo de aposentadoria passará por um processo de transição, com um aumento gradual na idade mínima requerida. Isso significa que, a cada ano, a idade mínima aumentará em seis meses, até que, finalmente, em 2031, ela se estabilize em 62 anos para mulheres e, em 2027, em 65 anos para os homens.

O cenário pode parecer complexo e desafiador, mas lembre-se: quanto maior nosso conhecimento sobre as regras das modalidades de aposentadoria, maiores são as chances de agir de maneira estratégica e garantir um futuro mais seguro.

