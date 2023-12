INSS surpreende com o novo calendário de pagamentos para dezembro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acaba de disponibilizar uma grande novidade que toma conta das estatísticas em todo o Brasil. E a surpresa? É o tão esperado calendário de pagamentos para dezembro de 2023.

Isso mesmo, previdenciários! Mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas estão incluídos nos repasses neste ano. Uma mudança que promete alterar a dinâmica dos saques e impactar diretamente no bolso de quem mais precisa.

Benefício do INSS já irá começar a ser pago em dezembro. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Quando será o meu pagamento?

Agora que temos o calendário em mãos, podemos desfrutar da previsibilidade e planejar melhor as finanças para as festividades de fim de ano. Mas, quando de fato o tão sonhado auxílio chegará?

Para aqueles que recebem até um salário mínimo, os pagamentos se iniciam em 21 de dezembro, com o valor sendo liberado sequencialmente de acordo com o final do número do benefício. Portanto, se o último número do seu benefício for 1, a data do seu depósito será 21 de dezembro; para quem tem benefício final 2, a data será 22 de dezembro, e assim por diante, até chegar ao número 0, que receberá em 8 de janeiro.

E não se preocupe, pois mesmo aqueles que recebem mais de um salário mínimo também já têm suas datas definidas e podem preparar seus planos de fim de ano com segurança e tranquilidade.

Benefícios acima de um salário mínimo

Pois bem, se você é parte dos beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, a espera também está com os dias contados. Os pagamentos começarão em 2 de janeiro, seguindo o mesmo esquema dos benefícios menores.

Se o final do seu benefício for 1 ou 6, você receberá no dia 2 de janeiro. Para aqueles com finais 2 e 7, a data é 3 de janeiro. O cronograma segue assim, com os benefícios de final 5 e 0 sendo pagos no dia 08 de janeiro.

Lembrando que é sempre importante se certificar das datas e regulamentos adicionais para garantir que você estará pronto para receber. E lembre-se: sua segurança é importante! Evite fazer o saque de valor alto sozinho e, se possível, utilize meios digitais.

Como sacar o benefício do INSS?

O INSS irá depositar o dinheiro diretamente na conta corrente ou poupança da pessoa, desde que seja a única titular, ou numa conta fácil (limite de saldo e movimentação financeira de até R$ 3.000,00 no mês) existente em uma das seguintes instituições: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa ou Banrisul.

Finalmente, para sacar o benefício, basta você ir ao banco onde a conta foi aberta ou depositado o dinheiro para receber seu benefício. Lembre-se de levar um documento de identificação com foto. Se você não puder ir pessoalmente ao banco, é possível nomear um procurador que pode receber o benefício em seu nome. Para isso, o procurador deve ir a uma agência do INSS com uma procuração, identificação e o atestado médico (em caso de doença do beneficiário).

