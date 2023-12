INSS+: já emitiu a sua nova carteira? 1 milhão já

O projeto Meu INSS+, lançado em maio de 2023, atingiu recentemente o marco de 1 milhão de carteiras digitais geradas. A ferramenta, que atende o público de beneficiários do INSS, tem como objetivo facilitar a acessibilidade à confirmação de dados, evitando a necessidade de impressão de comprovantes, além de oferecer descontos.

Meu INSS+ atinge 1 milhão de carteiras digitais e consolida-se como importante recurso para beneficiários

Acessibilidade e inclusão digital

O Meu INSS+ é um importante recurso que promove a autonomia e inclusão digital dos beneficiários do INSS. A carteira digital permite que os beneficiários acessem seus dados e informações de forma rápida e fácil, sem a necessidade de imprimir comprovantes. Isso representa uma grande facilidade para os beneficiários que não têm acesso à internet ou que não possuem uma impressora.

Além disso, a carteira digital oferece descontos em diversas instituições conveniadas, como farmácias, cinemas, shows, serviços, telemedicina, seguros, viagens, entre outros. Isso representa uma importante economia para os beneficiários, que podem aproveitar as vantagens do programa para melhorar sua qualidade de vida.

Crescimento do projeto

O sucesso do Meu INSS+ é demonstrado pelo crescimento do número de carteiras digitais emitidas. Desde o lançamento, mais de 16 milhões de pessoas acessaram o aplicativo Meu INSS na página destinada à carteira do beneficiário. Isso representa um crescimento de mais de 100% em relação ao número de carteiras emitidas em apenas seis meses.

Como emitir a carteira digital

O processo de emissão da carteira Meu INSS+ é bastante simples e pode ser realizado diretamente pelo aplicativo. Veja o passo a passo:

Acesse o aplicativo Meu INSS disponível para iOS e Android; Selecione a opção “carteira do beneficiário” no menu; Escolha uma foto para a carteira do beneficiário; Clique na opção que declara que você está “ciente de que os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code”; Com a carteira do beneficiário disponível em sua tela, nos próximos acessos, basta clicar na opção “carteira do beneficiário”.

A carteira digital é um recurso importante que oferece uma série de benefícios para os beneficiários do INSS. O sucesso do projeto demonstra que a ferramenta está sendo bem recebida pelos beneficiários, que estão aproveitando as vantagens do programa para facilitar sua vida e economizar dinheiro.