Cartões cancelados: banco digital anuncia FIM no Brasil

Imagine esperar muito tempo para conseguir um cartão de crédito diferenciado, com promessa de ser algo incrível e vantajoso. Foi isso o que prometeu uma fintech ao entrar no Brasil há pouco mais de 2 anos. Milhares de cartões “inovadores” foram emitidos nesse tempo.

No entanto, suas atividades foram de mal a pior em pouco tempo. Tanto é que nesta semana chega o anúncio do fim das atividades e do encerramento dos cartões de seus clientes.

Cartões estão sendo cancelados e clientes não sabem o que fazer. Confira o que aconteceu com esse banco digital.

Banco digital anuncia o fim

Se você queria muito ter um cartão de crédito transparente e exclusivo, talvez tenha se dado mal neste momento.

O banco digital alemão N26 anunciou o cancelamento de seus cartões de crédito no Brasil a partir desta quinta-feira (7). A medida faz parte do processo de encerramento das operações da empresa no país, que foi anunciado em novembro de 2022.

Veja também: Quanto rende 10.000 reais na conta do Nubank?

Cartões cancelados

Os clientes que ainda possuem cartões de crédito N26 não poderão mais utilizá-los a partir de hoje. A empresa informou que enviará uma notificação por e-mail com mais informações sobre o cancelamento.

Obrigações financeiras

O encerramento das operações da N26 no Brasil não significa que as obrigações financeiras dos clientes com a empresa terminam. Clientes com faturas de cartão de crédito pendentes ainda serão responsáveis pelo pagamento.

Faturas não pagas

Se houver faturas não pagas após o encerramento do aplicativo, a empresa enviará cobranças por e-mail e o pagamento deverá ocorrer por boletos bancários.

Veja também: Governo anuncia mudanças no saque-aniversário do FGTS em 2024

Retirada de dinheiro

Até o dia 18 de dezembro, os clientes ainda poderão retirar o saldo de suas contas pelo aplicativo. Após essa data, o processo será mais difícil e pode demorar até 10 dias úteis para ser concluído.

A N26 recomenda que os clientes façam a retirada de seus saldos o quanto antes, especialmente agora que os cartões de crédito serão cancelados.