Você vai PIRAR com a novidade que o WhatsApp lançou no beta

Agora, seu amigo ou sua amiga terá uma interação exclusiva com você ao usar O WhatsApp. Veja o que muda com a nova atualização.

O WhatsApp está desenvolvendo uma nova função que permitirá o compartilhamento de vídeos e áudios em chamadas de vídeo. A novidade foi descoberta na versão Beta do aplicativo para iPhone e deve chegar em breve aos celulares com Android.

Como funciona a novidade do WhatsApp

Atualmente, o WhatsApp permite compartilhar a tela do celular em chamadas de vídeo, mas apenas de aplicativos, planilhas e outros itens. Com a nova função, será possível compartilhar também vídeos e áudios que estejam sendo reproduzidos no dispositivo.

Ativar a função

Para ativar a função, basta tocar no botão de compartilhamento de tela durante uma chamada de vídeo. Uma mensagem aparecerá na tela informando que o áudio que estiver sendo reproduzido no dispositivo também será compartilhado com os outros participantes da chamada.

Limitações do WhatsApp na nova função

A função só funcionará em chamadas de vídeo. Não será possível compartilhar vídeos ou áudios em chamadas de voz. Além disso, a função ainda está em desenvolvimento e não tem data de lançamento definida.

Expectativa

A expectativa é que a função seja lançada em breve, já que ela foi encontrada na versão Beta do WhatsApp 23.12.0.74. Quando liberada, a função deve estar disponível para todos os usuários do aplicativo.

Imagem: divulgação / WABetaInfo.

Benefícios

A nova função pode ser útil para diversos fins, como:

Compartilhar vídeos ou músicas com os amigos durante uma chamada de vídeo.

Dar aulas ou palestras online, compartilhando a tela do computador e o áudio do professor.

Realizar reuniões de negócios, compartilhando apresentações e outros arquivos.

