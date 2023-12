Simpatias para dezembro: paz e dinheiro em 2024

O final do ano é um momento de reflexão e planejamento para o ano que se inicia. É hora de pensar nos objetivos que queremos alcançar e nas mudanças que queremos fazer. Para quem acredita no esoterismo, as simpatias podem ser uma forma de ajudar a atrair sucesso e paz para o ano que vem.

Aprenda 4 simpatias para fazer ainda no mês de dezembro a fim de conquistar mais dinheiro, paz e tranquilidade no ano de 2024.

Simpatias para atrair sucesso

Aqui estão quatro simpatias que podem ajudar a atrair sucesso para o ano que vem:

Simpatia da moeda:

Esta simpatia é simples e fácil de fazer. Você vai precisar de uma moeda de qualquer valor. No dia 31 de dezembro, coloque a moeda no bolso direito da sua calça ou saia. Na virada do ano, pegue a moeda e diga:

“Eu desejo sucesso em todas as áreas da minha vida. Que o dinheiro nunca me falte e que eu possa alcançar todos os meus objetivos.”

Após a virada, guarde a moeda em um lugar seguro. Você pode colocá-la em sua carteira ou em um pote com arroz.

Simpatia do banho de canela:

O banho de canela é uma simpatia poderosa para atrair prosperidade. Você vai precisar de um punhado de canela em pó. No dia 31 de dezembro, prepare um banho de água morna e adicione a canela. Tome o banho normalmente, mentalizando seus objetivos para o ano que vem.

Simpatia da vela dourada:

A vela dourada é um símbolo de sucesso e prosperidade. No dia 31 de dezembro, acenda uma vela dourada e diga:

“Eu desejo sucesso em todas as áreas da minha vida. Que a luz desta vela me guie para o caminho do sucesso.”

Deixe a vela queimar até o fim.

Simpatia do papel dourado

O papel dourado também é um símbolo de sucesso. No dia 31 de dezembro, escreva seus objetivos para o ano que vem em um pedaço de papel dourado. Dobre o papel ao meio e coloque-o em sua carteira.

Simpatias para atrair paz

Além das simpatias para atrair sucesso, também é importante fazer simpatias para atrair paz para o ano que vem. Aqui estão duas simpatias que podem ajudar:

Simpatia da água da fonte

A água da fonte é uma água mística que pode ser usada para atrair paz e harmonia. No dia 31 de dezembro, vá a uma fonte e pegue um pouco de água. Leve a água para casa e guarde-a em um recipiente. No dia 1º de janeiro, tome um banho com a água da fonte, mentalizando paz e harmonia para o seu ano.

Simpatia do incenso

O incenso é uma ferramenta poderosa para atrair energias positivas. No dia 31 de dezembro, acenda um incenso de sua preferência e diga:

“Eu desejo paz e harmonia em todas as áreas da minha vida. Que o aroma deste incenso me ajude a alcançar a serenidade.”

Deixe o incenso queimar até o fim.

As simpatias são uma forma de manifestar nossos desejos e objetivos. Elas podem ajudar a atrair sucesso e paz para o ano que vem. No entanto, é importante lembrar que as simpatias não são milagrosas. Elas precisam ser acompanhadas de esforço e dedicação para que possam funcionar.