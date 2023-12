WhatsApp libera busca por “conversas perdidas” e novos filtros

O WhatsApp Beta para iPhone começou a testar novos filtros na aba de chats, que prometem facilitar a busca de conversas com separação entre mensagens não lidas, grupos e bate-papo de contatos. O recurso já estava disponível para testadores do aplicativo na versão para Android e agora chega também em Beta para iOS.

A novidade aparece na atualização 23.25.10.76 do aplicativo, com distribuição gradual aos usuários do programa de teste ao longo das próximas semanas.

Confira as novas funções que o WhatsApp começou a liberar em sua versão beta para aproveitar os filtros nos chats dos usuários.

Como funcionam os filtros de chats

Para usar os filtros de chats no WhatsApp Beta, basta tocar no ícone de três pontinhos no canto superior direito da aba de chats e selecionar “Filtros”. Em seguida, selecione o filtro desejado.

Os filtros disponíveis no momento são:

Todas: Exibe todas as conversas, independentemente do status de leitura, tipo ou contato.

Exibe todas as conversas, independentemente do status de leitura, tipo ou contato. Não lidas: Exibe apenas as conversas que ainda não foram lidas.

Exibe apenas as conversas que ainda não foram lidas. Contatos: Exibe apenas as conversas com contatos salvos.

Exibe apenas as conversas com contatos salvos. Grupos: Exibe apenas as conversas em grupos.

Benefícios dos filtros de chats no WhatsApp

Os filtros de chats podem melhorar a experiência de uso do WhatsApp de várias maneiras. Por exemplo, o acesso rápido às conversas não lidas permite priorizar a resposta para essas mensagens, enquanto o filtro de grupos ajuda a encontrar rapidamente os chats com várias pessoas.

Já a opção de ver apenas as conversas de contatos pode ser útil para evitar possíveis spams ou mensagens de pessoas desconhecidas no WhatsApp.

Divulgação: WABetaInfo.

Previsão de lançamento para versão estável

Ainda não há uma previsão de quando os filtros de chats podem chegar para a versão estável do WhatsApp. No entanto, o recurso já está em teste há alguns meses, o que sugere que pode ser lançado em breve.

Veja também: WhatsApp lança mensagens de voz de visualização única

Outros recursos em teste

Além dos filtros de chats, o WhatsApp Beta também está testando outros recursos que podem ser liberados para o público em geral no futuro. Um deles é uma reformulação da ferramenta de atualizações de status, que promete dar mais visibilidade aos conteúdos compartilhados pelas pessoas.

Outro recurso em teste é o suporte para fotos e vídeos em alta definição nas atualizações de status. Essa novidade pode ser útil para quem deseja compartilhar conteúdos mais detalhados com seus contatos.

A Meta, empresa proprietária do WhatsApp, não definiu um cronograma para a liberação desses recursos na versão estável do aplicativo.

Veja também: Banco ajuda cliente a tirar dinheiro do FGTS pelo WhatsApp; veja como