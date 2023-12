Filme favorito ao Oscar chega ao streaming; corra para ver

Olá, cinéfilos de plantão! Temos uma ótima notícia para vocês: um dos títulos favoritos ao Oscar deste ano já está disponível nos seus serviços de streaming preferidos. Se você é fã da sétima arte e adora sentir aquela ponta de emoção ao acompanhar uma saga inspiradora e intrigante, você vai adorar o que temos para compartilhar.

Se liga! Estamos falando de um filme recheado de estrelas de Hollywood e conduzido por um mestre da direção cinematográfica. Pronto para embarcar nessa experiência completamente imersiva?

Novo filme indicado ao Oscar já está nas plataformas de streaming. Não perca! (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

O brilho do Oscar: reconhecimento e fama no cinema mundial

O Oscar, também conhecido como Academy Awards, é uma cerimônia anual onde a Academy of Motion Picture Arts and Sciences premia os profissionais do cinema internacional pelos seu excepcionais contribuições para o setor durante o ano anterior.

As categorias de premiação abrangem várias dimensões do cinema, como melhor diretor, melhor roteiro, melhor ator e atriz, e, claro, melhor filme.

Os ganhadores do Oscar são escolhidos por um grupo de profissionais da indústria cinematográfica que avaliam critérios técnicos e artísticos dos filmes concorrentes. Receber um Oscar é considerado uma das maiores honras para qualquer profissional de cinema.

Alguns dos mais notáveis vencedores do Oscar incluem nomes como Meryl Streep, Daniel Day-Lewis, e filmes como “O Poderoso Chefão”, “Titanic” e “Guerra nas Estrelas”. A tradição e prestígio do Oscar fazem dele um dos eventos mais esperados e acompanhados globalmente na área do entretenimento.

Este ano, uma nova leva de filmes entrou na corrida para levar a estatueta dourada, e um deles tem chamado bastante atenção: ‘Assassinos da Lua das Flores’.

Veja também: Após entrar no top 10, este filme sairá da Netflix; corra para ver

Assassinos da Lua das Flores: mistério, petróleo e a luta de um povo

Este é um longa-metragem que você não vai querer perder! Dirigido pelo aclamado diretor Martin Scorsese, ‘Assassinos da Lua das Flores’ aborda a história real e misteriosa dos terríveis assassinatos que ocorreram entre os membros da tribo nativo-americana Osage Nation.

Isso aconteceu na década de 1920, estranhamente logo após a descoberta de petróleo em suas terras.

Elenco estelar? Temos! ‘Assassinos da Lua das Flores’ que foi lançado na terça-feira (5) nos serviços premium de vídeo sob demanda, como Apple TV+ e Prime Video, conta com um elenco de peso, incluindo Leonardo DiCaprio, Robert de Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, John Lithgow e Brendan Fraser, todos sob a lente precisa do roteirista Eric Roth.

Este novo título, além de emocionante e intrigante, propõe uma profunda reflexão sobre o poder, ganância e luta de um povo na busca pela justiça. Portanto, prepare sua pipoca, acomode-se e embarque na intensa jornada que ‘Assassinos da Lua das Flores’ tem a oferecer.

E, claro não deixe de acompanhar se esse filme realmente será ganhador do tão sonhado Oscar! Em breve teremos essa resposta e o aval se o Assassinos da Lua das Flores realmente é bom.

Veja também: Prepare a pipoca: cinemas receberão estes 7 filmes em novembro