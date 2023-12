Cashback do Povo: governo pode pagar extra no Bolsa Família em 2024

Em março de 2023, o governo federal anunciou o Cashback do Povo, um programa que visa devolver uma fatia dos impostos pagos pelos brasileiros, incentivando o consumo e movimentando ainda mais a economia.

Cashback do Povo: entenda como o programa vai funcionar e como ele pode beneficiar o Bolsa Família. Entenda o que pode acontecer se a medida for aprovada.

Como funcionará o cashback?

O programa funciona da seguinte forma: ao realizar compras em empresas participantes, o consumidor recebe de volta uma parcela do valor pago em impostos, creditada em uma conta digital.

Para participar, os consumidores precisam se cadastrar em uma plataforma online (ainda a ser divulgada), informando suas compras nas empresas cadastradas. O valor do cashback será calculado automaticamente com base nos impostos pagos, creditado em uma conta digital para futuras compras ou transferido para uma conta bancária.

Quem pode participar

O programa é voltado para todos os consumidores brasileiros, mas as famílias de baixa renda serão beneficiadas de forma especial.

De acordo com o ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o cashback será pago às famílias de baixa renda por meio do cartão do Bolsa Família.

Como o cashback vai beneficiar o Bolsa Família

O cashback vai beneficiar o Bolsa Família de duas formas:

Aumentando o valor do benefício: o cashback será pago às famílias de baixa renda por meio do cartão do Bolsa Família, aumentando o valor do benefício.

Incrementando o consumo: o cashback vai incentivar o consumo, o que pode gerar mais renda e oportunidades para as famílias de baixa renda.

Avaliação

O Cashback do Povo é uma iniciativa promissora que pode trazer benefícios para a economia brasileira. O programa tem o potencial de reduzir a carga tributária sobre o consumo, estimular o crescimento econômico e reduzir as desigualdades sociais.

No entanto, é importante que o programa seja bem planejado e executado para que possa atingir seus objetivos. É preciso garantir que o processo de cadastramento seja simples e eficiente, e que o valor do cashback seja suficiente para incentivar o consumo.

Previsão de lançamento

O Cashback do Povo ainda está em fase de desenvolvimento, e não há uma previsão de lançamento. No entanto, o governo federal estima que o programa possa ser implementado em 2024.