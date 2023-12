Auxílio gás 2024: você tem direito a receber? Entenda

O Auxílio Gás, também conhecido como Vale Gás, é um programa do governo federal que visa ajudar famílias de baixa renda a pagar o botijão de gás de cozinha. O programa foi instituído em 2021, com o objetivo de atenuar os efeitos da alta do preço do gás no orçamento das famílias mais vulneráveis.

Auxílio Gás: entenda como funciona o programa que ajuda famílias de baixa renda a pagar o botijão.

Como funciona o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é pago bimestralmente, com base na média nacional do preço de um botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). O valor do benefício é depositado na conta digital ou bancária registrada no Cadastro Único (CadÚnico).

Para ter direito ao Auxílio Gás, a família deve estar inscrita no CadÚnico e atender a um dos seguintes critérios:

Renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 606,00 em 2023);

Renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.636,00 em 2023);

Família com pessoa que viva só ou em situação de rua;

Família com renda mensal per capita entre meio e um salário mínimo (R$ 606,00 a R$ 1.212,00 em 2023), desde que vinculada a algum programa social que exija a inscrição no CadÚnico.

A renda familiar é calculada somando-se todos os rendimentos de todos os membros da família, incluindo salários, pensões, aposentadorias, seguro-desemprego, comissões, remuneração com trabalho autônomo e investimentos. O cálculo não contabiliza valores como benefícios de transferência de renda ou previdenciários até um salário mínimo.

Como saber se a família está inscrita no Auxílio Gás?

A inscrição no CadÚnico não garante o recebimento do Auxílio Gás. Para saber se a família está inclusa no programa, é recomendado utilizar o aplicativo do Bolsa Família ou consultar os telefones 111 (da Caixa) e 121 (do Ministério do Desenvolvimento Social e Família).

Qual é o valor do Auxílio Gás?

O valor do Auxílio Gás é fornecido bimestralmente e tem como base a média nacional do preço de um botijão de 13 kg de GLP, calculado mensalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Nos últimos meses, a média tem sido de cerca de R$ 100.

Como receber o Auxílio Gás?

O valor do Auxílio Gás é depositado na conta digital ou bancária registrada no cadastro. Caso a família não possua nenhuma dessas opções, será aberta uma poupança social digital, movimentada pelo Caixa Tem, onde a quantia estará disponível.

O valor fica disponível por 120 dias e pode ser sacado em lotéricas, caixas eletrônicos da Caixa ou correspondentes Caixa Aqui.

Impactos do Auxílio Gás

O Auxílio Gás é um importante programa de assistência social que tem o potencial de ajudar famílias de baixa renda a enfrentar a alta do preço do gás de cozinha.

De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Auxílio Gás pode reduzir em até 20% o gasto das famílias de baixa renda com gás de cozinha.

O programa também pode ter um impacto positivo na economia, estimulando o consumo e gerando empregos.

O Auxílio Gás é um programa importante que pode ajudar famílias de baixa renda a enfrentar a alta do preço do gás de cozinha. O programa é simples de implementar e tem o potencial de gerar um impacto positivo na economia.