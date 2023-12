Isenção de IPVA 2024: critérios e quem pode pedir?

O IPVA, ou Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é um tributo obrigatório que deve ser pago anualmente por todos os proprietários de veículos automotores no Brasil. No entanto, algumas pessoas têm direito à isenção total ou parcial do imposto, incluindo pessoas com deficiência (PcD).

Isenção de IPVA para PcD: como funciona e quais são os critérios? – Foto: arquivo.

Como funciona a isenção de IPVA para PcD?

A isenção de IPVA para PcD é regulamentada por lei em cada estado do Brasil. Em geral, os requisitos para ter direito à isenção são:

Ser pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista;

Possuir o veículo adaptado para atender às suas necessidades;

O veículo não pode ter valor superior a determinado limite, que varia de acordo com o estado.

Quais são os critérios para a isenção de IPVA?

Os critérios para a isenção de IPVA para PcD variam de acordo com o estado. Em geral, as pessoas com deficiência física devem apresentar laudo médico que comprove a necessidade de adaptação do veículo. Já as pessoas com deficiência visual devem apresentar carteira de habilitação especial. As pessoas com deficiência mental severa ou profunda e os autistas devem apresentar laudo médico ou parecer técnico que comprove a deficiência.

Como solicitar a isenção de IPVA?

Para solicitar a isenção de IPVA para PcD, é necessário entrar em contato com o órgão de trânsito do estado onde o veículo está registrado. O processo de solicitação varia de acordo com o estado, mas geralmente envolve a apresentação dos seguintes documentos:

Documento de identidade;

CPF;

CNH ou documento equivalente;

Laudo médico ou parecer técnico que comprove a deficiência;

Comprovante de residência;

Certidão de registro e licenciamento do veículo.

Veja também: Pagamento do IPVA 2024 começa em 11 de janeiro; confira

Quais são os benefícios da isenção de IPVA para PcD?

A isenção de IPVA é um benefício importante para pessoas com deficiência, pois representa uma economia significativa no orçamento familiar. O valor do IPVA varia de acordo com o estado e o valor do veículo, mas pode chegar a milhares de reais.

A isenção do imposto também pode facilitar a aquisição de veículos adaptados, que são mais caros do que os veículos convencionais.

A isenção de IPVA para PcD é um direito importante que pode ajudar a melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência. Ao solicitar a isenção, é importante verificar os requisitos e o processo de solicitação estabelecidos pelo estado onde o veículo está registrado.

Veja também: Como parcelar o IPVA atrasado no final do ano?