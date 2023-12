Virada de Ano 2023/2024: veja os melhores destinos do Brasil

Para quem será agraciado pelas merecidas férias, nada melhor do que viajar na virada de ano que está prestes a acontecer. Seja no Brasil ou no exterior, as opções de lugares paradisíacos e com preços bem mais atrativos que no ano passado são impressionantes e valem ser analisadas com atenção. Para te ajudar na decisão, continue a leitura a seguir, e saiba 11 opções de destinos imperdíveis.

O momento de viajar

O final do ano se aproxima, e com ele, a expectativa de escolher o local perfeito para celebrar a chegada do Ano Novo.

Seja para quem busca tranquilidade, agito, praias paradisíacas ou cenários históricos, preparamos uma lista com 11 destinos que prometem tornar a virada de 2023/2024 inesquecível. Acompanhe a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes.

Conheça 11 destinos imperdíveis para o seu Réveillon

1. Porto de Galinhas, Pernambuco

Porto de Galinhas dispensa apresentações. Localizado a apenas 60 km do Aeroporto Internacional do Recife, este distrito de Ipojuca, em Pernambuco, é um convite irresistível para um Réveillon à beira-mar.

Suas águas mornas e praias encantadoras, aliadas a piscinas naturais de beleza incontestável, fazem deste destino uma escolha certeira.

Com uma diversificada oferta hoteleira, que vai desde resorts relaxantes até pousadas charmosas, Porto de Galinhas agrada a todos os gostos, seja para quem busca festas animadas ou momentos de sossego à beira-mar.

2. Foz do Iguaçu, Paraná

Foz do Iguaçu, destino procurado o ano todo, também se destaca como uma excelente opção para o Réveillon 2023/24. Ideal para quem deseja celebrar com tranquilidade em família, a cidade oferece parques aquáticos, piscinas de hotéis e atrações como as famosas Cataratas do Iguaçu.

Para quem prefere agito, Foz conta ainda com festas, bares e baladas. Certamente, pousadas e hotéis estão se preparando para garantir uma estadia memorável durante a virada.

3. Gramado, Rio Grande do Sul

Gramado, já conhecido entre os brasileiros, é um destino versátil que pode ser visitado várias vezes sem perder seu encanto. Durante o Natal Luz, em sua 38ª edição, a cidade se transforma em um espetáculo de luzes e decorações.

Ótima opção para casais, famílias e crianças, Gramado oferece atividades para todas as idades, tornando o Réveillon uma experiência única em um ambiente festivo e acolhedor.

4. Itacaré, Bahia

Itacaré é um paraíso no sul da Bahia, repleto de praias paradisíacas, cachoeiras e natureza exuberante. Seja explorando trilhas e passeios ou desfrutando do sossego à beira-mar, esta cidade oferece uma semana repleta de opções.

Os restaurantes locais proporcionam uma experiência gastronômica imperdível, e a variedade de hotéis e pousadas atende a todos os gostos e orçamentos.

5. Chapada dos Veadeiros, Goiás

A Chapada dos Veadeiros é o destino ideal para os amantes do ecoturismo, especialmente para quem planeja uma viagem a partir de Brasília. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros apresenta paisagens deslumbrantes do cerrado, com cachoeiras de água cristalina.

Uma região extensa, composta por diferentes cidades, oferece a oportunidade de explorar a natureza e desfrutar de um fim de ano tranquilo em um destino de pequeno porte.

6. Ouro Preto, Minas Gerais

A apenas 100 km de Belo Horizonte, Ouro Preto é um convite irresistível para um mergulho na história e arte do Brasil colonial.

Suas ladeiras transportam os visitantes diretamente para o século XVIII, época da corrida do ouro. Embora não seja tradicionalmente um destino de Réveillon, a cidade charmosa oferece uma alternativa única para quem busca algo diferente durante as festividades de fim de ano.

7. Búzios, Rio de Janeiro

Localizada na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Búzios encanta com suas praias deslumbrantes e cenários cativantes. Apesar de ser uma cidade pequena, atrai milhares de turistas, principalmente no verão.

O Réveillon em Búzios é marcado pela harmonia entre a natureza exuberante e as festas que se estendem até a madrugada. Prepare-se para um agito inesquecível no Réveillon 2023/24!

8. Maragogi, Alagoas

A aproximadamente 120 km de Maceió, Maragogi destaca-se por seu litoral deslumbrante com águas cristalinas. Tradicionalmente conhecido como um refúgio de tranquilidade, o Réveillon 2023/2024 promete transformar Maragogi em um destino agitado.

Uma combinação única de sossego e festividades espera pelos visitantes que desejam celebrar a virada do ano neste paraíso alagoano.

9. Campos do Jordão, São Paulo

Famosa como destino de inverno, Campos do Jordão é uma opção encantadora durante o Réveillon. Longe das multidões que costumam lotar a cidade em julho e feriados, essa época do ano oferece a oportunidade de explorar as charmosas pousadas, a gastronomia requintada, a arquitetura única e as atrações turísticas sem as típicas aglomerações.

10. Tulum, México

Ao pensar em praias no México, Cancún muitas vezes é o primeiro destino que vem à mente. No entanto, Tulum, com suas praias deslumbrantes e um sítio arqueológico maia, tem conquistado cada vez mais turistas.

Bares, restaurantes, casas noturnas, hotéis e pousadas preparam programações especiais para receber aqueles que escolhem passar o Ano Novo em Tulum.

11. Buenos Aires, Argentina

Com a valorização do Real frente à alta inflação argentina, Buenos Aires se destaca como um destino atrativo em 2023. Assim como em outras metrópoles, a capital argentina oferece opções para um Réveillon mais tranquilo ou badalado.

O turista pode explorar passeios ou participar de festas privadas, aproveitando o fato de que os argentinos geralmente optam por celebrar fora da cidade, proporcionando um ambiente mais tranquilo nos parques e atrações.

Boa viagem!

Ao planejar sua virada de ano, considere esses destinos incríveis, cada um oferecendo uma experiência única para tornar o Réveillon 2023/2024 verdadeiramente inesquecível.

