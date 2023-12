2ª parcela do 13º salário paga hora extra? Entenda o cálculo

O pagamento do 13º salário é um direito garantido aos trabalhadores no Brasil, representando uma renda extra no final do ano para cobrir despesas adicionais.

Mas como calcular este benefício quando existem horas extras envolvidas? A seguir, vamos analisar esta questão e entender como calcular o 13º salário, considerando as horas extras trabalhadas ao longo do ano.

Como calcular o 13º salário, considerando as horas extras

O 13º salário corresponde a 1/12 avos da remuneração do trabalhador ao longo do ano, equivalendo a um salário mensal integral.

No entanto, ao calcular o 13º salário para funcionários que realizaram horas extras, a equação se torna mais complexa.

As horas extras são aquelas trabalhadas além da jornada normal, com um adicional sobre o valor da hora comum, impactando diretamente o cálculo do 13º salário.

Para calcular corretamente o 13º salário com horas extras, é necessário determinar o valor total das horas extras realizadas durante o ano.

Isso envolve somar todas as horas extras trabalhadas e multiplicar pelo valor da hora extra, geralmente 50% a mais do que o valor da hora comum.

Em seguida, some esse valor ao salário mensal do funcionário, resultando na remuneração anual ajustada para refletir o impacto das horas extras. Em seguida, calcule o 13º salário dividindo essa remuneração anual ajustada por 12. Esse resultado será o valor do 13º salário, incluindo as horas extras.

Exemplo prático do cálculo ajuda a entender: confira

Para exemplificar, considere um funcionário com salário mensal de R$ 3.000 e 100 horas extras trabalhadas a R$ 20 por hora extra.

O valor das horas extras totaliza R$ 2.000, somando-se ao salário mensal para uma remuneração anual ajustada de R$ 5.000. O cálculo do abono resulta em R$ 416,67, considerando as horas extras.

Portanto, é essencial estar atento a esses cálculos para garantir o recebimento correto do décimo terceiro salário, evitando prejuízos nos benefícios ao final do ano.

13º salário: relevância para os trabalhadores e a economia do país

O décimo terceiro representa uma relevante fonte de renda adicional para os brasileiros, oferecendo um fôlego financeiro fundamental no final do ano.

Sua importância se destaca ao auxiliar na quitação de despesas sazonais, como impostos, presentes de Natal e despesas de fim de ano.

Para muitos trabalhadores, este benefício é essencial para equilibrar o orçamento e realizar gastos que, de outra forma, poderiam ser difíceis de cobrir.

Além do impacto direto na vida dos cidadãos, o abono de final de ano desempenha um papel significativo na economia do país.

Sua injeção de dinheiro no mercado promove um aumento temporário no consumo, impulsionando setores como comércio e serviços.

Este incremento nas vendas durante o período natalino é aguardado pelo varejo, representando um momento-chave para muitos negócios.

O décimo terceiro foi instituído no Brasil pela Lei 4.090/62, durante o governo de João Goulart. O então presidente sancionou a legislação que instituiu essa gratificação, reconhecendo a importância de proporcionar uma renda extra aos trabalhadores, fortalecendo o poder de compra e contribuindo para o desenvolvimento econômico.

Desde então, o décimo terceiro salário tornou-se uma parte essencial do panorama trabalhista brasileiro, consolidando-se como um direito adquirido pelos trabalhadores e um elemento-chave no calendário econômico do país.

Sua criação representou não apenas um marco legal, mas também uma medida crucial para o bem-estar financeiro da população e para o estímulo à atividade econômica no Brasil.

