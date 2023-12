Aprenda a economizar na ceia de Natal e Ano Novo como um especialista

Garantir uma mesa repleta de delícias durante a ceia de Natal é um anseio compartilhado por todas as famílias que comemoram a data. Contudo, a busca por uma celebração abundante não deve se transformar em preocupações financeiras dias depois. Neste contexto, siga a leitura abaixo e conheça uma abordagem inteligente para economizar nas compras do seu aguardado banquete de Natal e Réveillon.

Conheça as sete dicas para comprar os alimentos da sua ceia de Natal gastando muito menos do que imagina. — Foto: Reprodução / Pexels

Poupando no banquete

O período natalino chegou, trazendo consigo a alegria das festividades, mas também a preocupação com os gastos excessivos na preparação da ceia.

Uma mesa farta de alimentos é o desejo em comum de todas as famílias que comemorarão a data, no entanto, se atentar com as economias pode fazer com que a celebração não se torne um transtorno dias depois.

Acompanhe a leitura abaixo e saiba mais detalhes sobre um jeito inteligente de economizar nas compras para ceia de Natal e Réveillon.

Leia mais: Bill Gates revela sua lista para o Natal: livros e até séries da Netflix

Confira 7 estratégias infalíveis para economiza na ceia de Natal

Em meio a esse desafio financeiro, é essencial adotar estratégias que permitam desfrutar do Natal sem comprometer o orçamento. Veja sete dicas fundamentais para economizar sem perder o encanto da celebração, logo abaixo.

1. Defina antecipadamente a quantidade de convidados

Em qualquer evento, o planejamento é a pedra angular do sucesso. Ao definir antecipadamente o número de pessoas que estarão presentes na sua ceia de Natal, você não apenas cria uma atmosfera mais íntima, mas também evita gastos desnecessários.

Ter um controle preciso sobre o número de convidados possibilita uma compra mais consciente e eficiente dos itens necessários para a ceia.

2. Contribuição dos convidados

Romper a barreira da formalidade e consultar cada convidado sobre suas preferências para a ceia pode ser uma estratégia valiosa. Além de promover a interação, essa abordagem permite combinar contribuições individuais.

Cada convidado pode trazer algo específico ou contribuir com um valor financeiro, distribuindo equitativamente os custos da celebração. No entanto, é essencial estabelecer um controle efetivo para evitar redundâncias ou a ausência de itens tradicionais.

3. Listas para evitar desperdícios

O excesso de opções disponíveis para a ceia de Natal pode ser avassalador, levando a compras impulsivas e, consequentemente, a desperdícios. A solução é simples: criar listas de compras.

Ao centralizar a responsabilidade na elaboração dessas listas, você pode calcular com precisão a quantidade necessária de cada item.

Utilize o bom senso, considerando, por exemplo, que cada pessoa consome, em média, 200g de carne. Dessa forma, você evita excessos e mantém o equilíbrio financeiro da ceia.

4. Compras com antecedência: fuja do caos dos últimos dias

A procrastinação nas compras de Natal pode resultar em situações estressantes, especialmente com mercados lotados e produtos em falta. A solução é simples: compre com antecedência.

Além de garantir a disponibilidade dos produtos desejados, essa estratégia possibilita pesquisar preços em diferentes estabelecimentos, escolhendo opções mais econômicas.

Em uma época do ano em que alguns produtos específicos tendem a encarecer, antecipar-se proporciona uma vantagem financeira significativa.

5. Evite o cartão de crédito: troque, não parcele

A tentação de utilizar o cartão de crédito durante as compras de Natal pode ser grande, mas é aconselhável resistir a essa tentação. Evitar o uso do cartão de crédito para as despesas da ceia é uma recomendação comum entre educadores financeiros.

Ao trocar os itens desejados em vez de parcelar as compras, você evita comprometer o orçamento futuro, especialmente diante dos gastos expressivos que costumam surgir no início do ano.

6. Produtos da estação: alternativas mais acessíveis

Os alimentos típicos do Natal muitas vezes sofrem aumentos de preço devido à alta demanda e à sazonalidade. Uma estratégia inteligente é optar por produtos da estação, que geralmente são mais acessíveis.

Substituir alimentos importados por opções nacionais mais econômicas é uma maneira eficaz de manter o sabor sem comprometer o bolso. Além disso, escolher frutas e verduras de verão contribui para uma ceia mais econômica.

7. Sobras bem aproveitadas: uma tradição brasileira

A cultura brasileira valoriza a utilização inteligente das sobras da ceia. Ao evitar excessos na preparação e aproveitar as sobras nos dias seguintes, você não apenas evita desperdícios, mas também contribui para a economia doméstica.

Não hesite em oferecer aos seus convidados porções adicionais para levarem para casa, garantindo que nada seja desperdiçado e promovendo a tradição de aproveitar os sabores festivos por mais tempo.

Ao adotar essas estratégias, você não apenas garantirá uma ceia de Natal econômica, mas também preservará a essência da celebração, proporcionando momentos especiais de união e alegria.

Quer mais dicas sobre como economizar na ceia de Natal? Assista ao vídeo abaixo e saiba mais.

Leia também: Renda extra até o Natal: R$ 2 mil no bolso