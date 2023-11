A modalidade de crédito consignado junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é muito procurada entre aposentados e pensionistas por conta de sua praticidade de pagamento direto na folha, proporcionando maior comodidade aos beneficiários, além de taxas de juros mais acessíveis. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre os requisitos para solicitar o empréstimo.

Aprenda o valor do empréstimo do INSS antes de contratar. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Cálculo por precaução

O realidade financeira do Brasil presenciou uma notável queda nas taxas de juros do empréstimo consignado do INSS ao longo de 2023, uma tendência que se projeta para permanecer em 2024.

Vantagens de um empréstimo consignado do INSS

A atratividade dessa linha de crédito está, sobretudo, em sua taxa de juros reduzida. Além disso, a possibilidade de um prazo de pagamento mais estendido torna-a uma opção viável para muitos segurados.

No decorrer do ano passado, o Ministério da Previdência implementou reduções nas taxas de juros deste empréstimo. Para 2024, a previsão é que as taxas permaneçam em níveis baixos, estabelecendo um teto de 2,73% para empréstimos no cartão e 1,84% para desconto em folha de pagamento.

Cabe ressaltar que cada instituição tem autonomia para oferecer taxas diferentes, desde que respeitem esses limites.

Cuidados necessários antes da contratação

Segurados são aconselhados a realizar uma análise minuciosa das taxas oferecidas por diversas instituições antes de concretizar o consignado.

Em uma simulação de empréstimo de R$ 5.000,00, por exemplo, com uma taxa de juros de 1,84% ao mês, o beneficiário do INSS arcaria com uma prestação mensal de R$ 117,38, totalizando R$ 9.859,65 ao fim do contrato.

Simulação do empréstimo consignado INSS

Aqueles interessados em explorar as opções de empréstimo consignado do INSS podem utilizar simuladores disponibilizados pelas instituições financeiras ou a Calculadora do Cidadão do Banco Central. Importante notar que o valor final da simulação pode não ser 100% preciso, uma vez que não considera taxas administrativas e IOF.

O processo de simulação leva em consideração fatores como taxas de juros, variando de 1,14% a 1,83% ao mês, e a margem consignável, limitada a 40% do salário total do beneficiário destinado ao pagamento do empréstimo.

Consignado do INSS conta com inovadora ferramenta

Mais da metade dos beneficiários do INSS aptos para o consignado do INSS possuem contratos ativos em diversos bancos brasileiros. O empréstimo consignado, conhecido por seus juros reduzidos e prazos estendidos para pagamento, ganha uma nova funcionalidade por meio de uma ferramenta inovadora.

A ferramenta apresenta uma opção intrigante: o bloqueio do consignado do INSS, assemelhando-se ao bloqueio existente nos aplicativos bancários para pagamentos por aproximação.

É possível bloquear e desbloquear a realização e consulta de empréstimos consignados. Caso o beneficiário não tenha interesse em contratar o empréstimo, pode bloquear qualquer possibilidade de realização do mesmo.

Isso pode ser feito por meio do site ou aplicativo, prevenindo terceiros ou criminosos de efetuarem contratações sem a devida permissão. A ferramenta encontra-se em fase de testes e será disponibilizada em breve.

Se o beneficiário decidir posteriormente realizar um empréstimo consignado, poderá fazê-lo de maneira facilitada. No entanto, será necessário acessar novamente o aplicativo ou site e realizar o desbloqueio da modalidade.

Como utilizar a ferramenta?

A ferramenta ainda não está acessível a todos os beneficiários do INSS, estando em fase de testes e com previsão de entrega para os primeiros meses de 2024. Seu acesso ocorrerá por meio do site/aplicativo Meu INSS, proporcionando aos beneficiários a execução de diversas ações para reforçar a segurança.

Dentro do aplicativo, o beneficiário deve buscar a categoria de permissões e, em seguida, empréstimo consignado. Posteriormente, deve selecionar a opção “Não”. Apesar de algumas alterações, o procedimento padrão permanece o mesmo.

O acesso deve ser realizado pelo titular do benefício, uma vez que sem sua autorização, não será possível efetuar alterações no sistema. O login no aplicativo requer o número do CPF e a senha cadastrada.

Assim, essa ferramenta promete reduzir significativamente as incidências de golpes relacionados ao consignado do INSS, especialmente diante da taxa do consignado do INSS que permanecerá estagnada em 1,84%, aumentando a probabilidade de tentativas de fraude por parte de criminosos.

Portanto, é crucial que o beneficiário esteja atento às informações oficiais do órgão, evitando cair em conversas com desconhecidos e garantindo a proteção constante de seu benefício.

Ainda possui dúvidas sobre o empréstimo pelo INSS? Assista ao vídeo abaixo e saiba mais detalhes.

