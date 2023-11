ÚLTIMO pagamento da Caixa confirmado para HOJE (30)

Com o final de 2023 cada vez mais próximo, os beneficiários do programa Bolsa Família recebem nesta quinta-feira (30) o penúltimo pagamento do auxílio social do governo diretamente em suas contas no aplicativo do Caixa Tem. Para este mês, os pagamentos são calculados a partir de uma base de R$ 600, podendo esse valor ser ajustado para mais ou para menos, dependendo de diversos fatores. Siga a leitura e saiba mais detalhes.

Beneficiários do Bolsa Família recebem último pagamento do mês nesta quinta-feira (30). — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Último dia para receber

O governo federal está prestes a encerrar os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de novembro. Segundo informações oficiais, nesta quinta-feira (30), os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 0 receberam as últimas liberações.

Acompanhe a leitura a seguir e saiba todos os detalhes sobre valores e calendário de repasses do próximo mês.

Leia mais: Em 2024, cuidado para não perder o Bolsa Família

Praticidade na consulta do benefício

Para facilitar o acesso aos recursos do Bolsa Família, os cidadãos não precisam sair de casa. Através do aplicativo Caixa Tem, é possível realizar o pagamento de contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saques em casas lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.

Qual será o valor recebido?

Os beneficiários com NIS final 0 receberam nesta quinta-feira (30) um valor semelhante ao patamar recebido em outubro. O governo federal continua os repasses a partir de uma base de R$ 600, podendo esse valor ser ajustado para mais ou para menos, dependendo de diversos fatores.

É fundamental que o cidadão leve em consideração a quantidade de benefícios a que tem direito. Abaixo, encontra-se a lista completa dos adicionais pagos neste mês de novembro:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;



R$ 142 por pessoa da família; Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;



valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família; Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;



acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos; Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;



acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz);



acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz); Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025.

Números oficiais do Bolsa Família em novembro

Dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Social indicam que mais de 21 milhões de pessoas estão aptas a receber o Bolsa Família em novembro.

Até o final do dia, todas terão recebido o saldo em suas contas. O número de beneficiários se manteve estável, sem aumentos ou diminuições significativas em relação aos meses anteriores.

Cronograma de repasses para dezembro

O Bolsa Família já tem data marcada para retornar. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, os repasses recomeçam no dia 12 do próximo mês. Confira as datas no calendário abaixo, de acordo com o NIS final:

NIS finalizado em 1: 11 de dezembro (segunda-feira);

NIS finalizado em 2: 12 de dezembro (terça-feira);

NIS finalizado em 3: 13 de dezembro (quarta-feira);

NIS finalizado em 4: 14 de dezembro (quinta-feira);

NIS finalizado em 5: 15 de dezembro (terça-feira);

NIS finalizado em 6: 18 de dezembro (segunda-feira);

NIS finalizado em 7: 19 de dezembro (terça-feira);

NIS finalizado em 8: 20 de dezembro (quarta-feira);

NIS finalizado em 9: 21 de dezembro (quinta-feira);

NIS finalizado em 0: 22 de dezembro (sexta-feira).

Quer saber as novidades do Bolsa Família para 2024? Assista ao vídeo abaixo e saiba todos os detalhes!

Leia também: Notícia falsa do Bolsa Família viraliza e governo toma atitude