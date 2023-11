O WhatsApp dos sonhos NUNCA EXISTIRÁ: 3 ferramentas que jamais serão implementadas

O aplicativo de mensagens WhatsApp marcou o ano de 2023 com dezenas de atualizações que trouxeram novidades muito úteis aos entusiastas da plataforma da Meta. No entanto, existem alguns recursos que por mais que sejam o sonho de todo o usuário vê-lo no app, dificilmente serão implementados. Acompanhe a leitura abaixo e saiba mais detalhes.

Conheça três ferramentas que dificilmente os usuários verão no WhatsApp. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Recursos dos sonhos

O WhatsApp, é, inegavelmente, um dos aplicativos de mensagens mais utilizados globalmente, e tem transformado a maneira como nos comunicamos.

No entanto, apesar de sua popularidade, há recursos amplamente desejados pelos usuários que, por diversas razões, parecem improváveis de serem implementados. Continue lendo, logo abaixo, e descubra mais detalhes sobre a ausência desses recursos.

Leia mais: Como o WhatsApp pode evitar problemas no final do ano

As 3 ferramentas que jamais serão implementadas ao WhatsApp

1. Botão para desligar o WhatsApp

O sonho por um botão que permita “desligar” o WhatsApp é evidente entre os usuários. A proposta desse recurso seria proporcionar um controle mais efetivo sobre a disponibilidade e privacidade, permitindo desconectar-se completamente do aplicativo quando desejado.

Contudo, tal implementação vai de encontro à filosofia central do WhatsApp, que prioriza a conexão constante das pessoas. A introdução desse recurso poderia impactar negativamente a usabilidade contínua, um dos fundamentos da popularidade do aplicativo.

2. Personalização completa da interface

A busca por maior liberdade na personalização da interface, abrangendo temas, cores de botões e layouts, é compartilhada por muitos usuários. Embora algumas personalizações básicas sejam possíveis, mudanças radicais na aparência do aplicativo são improváveis.

A manutenção de uma interface padronizada pelo WhatsApp visa garantir a facilidade de uso e consistência na experiência do usuário em diferentes dispositivos e sistemas operacionais.

3. Gravação de chamadas de voz

A possibilidade de gravar chamadas de voz no WhatsApp é desejada por alguns usuários, seja para documentação ou simplesmente para preservar conversas significativas. No entanto, questões legais e de privacidade tornam essa funcionalidade uma adição improvável.

Por que o WhatsApp se mantém firme contra esses recursos?

Existem duas razões principais para a relutância do WhatsApp em implementar esses recursos.

Preservação do uso do aplicativo: Permitir que os usuários desliguem o WhatsApp poderia resultar numa redução significativa do seu uso, contrariando os objetivos da plataforma;

Conservação da identidade visual: As características padronizadas do WhatsApp visam manter a consistência e facilidade de uso, princípios que seriam comprometidos por personalizações extremas;

Preservação da privacidade: A introdução da gravação de chamadas de voz pode comprometer a privacidade dentro do aplicativo.

Independentemente das demandas dos usuários, esses recursos permanecem distantes. A implementação futura é incerta, sugerindo que os usuários talvez tenham que buscar alternativas em aplicativos de terceiros para suprir essas lacunas.

No entanto, recomendamos cautela ao baixar aplicativos alternativos, ou os chamados ‘irmãos gêmeos’ do WhatsApp, visto que muitos podem conter malwares e outros recursos maliciosos que colocam em risco os dados pessoais de seu dispositivo.

Conclusão

Enquanto o WhatsApp continua a ser uma ferramenta essencial de comunicação, certos recursos desejados podem permanecer fora de alcance, alinhados às considerações práticas, de segurança e à filosofia da empresa.

Você viu? Assista ao vídeo abaixo e conheça as 10 novidades mais marcantes do WhatsApp em 2023.

Leia também: WhatsApp tem lixeira secreta; veja o que está lá