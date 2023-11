Qual é a chance REAL de ganhar mais de MEIO BILHÃO da Mega da Virada

Com certeza o sonho de qualquer pessoa seria terminar um ano sem tanto dinheiro e começar o ano seguinte sendo milionário e para quem acha que isso não é possível, está enganado. Graças a Mega da Virada, é possível que um ou vários sortudos comecem o ano de 2024 com uma bolada no bolso. Mas para isso, é preciso acertar todos os números que serão sorteados, dito isso, confira as reais chances de se sair ganhador do grande prêmio.

Confira qual é a real chance de ganhar na Mega Da Virada | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quando o sorteio será realizado?

O sorteio em questão vai ocorrer no mesmo dia dos demais que já aconteceram, ou seja, no último dia do ano, isto é, 31 de dezembro. Haverá um link ao vivo para acompanhar a transmissão do sorteio pela internet.

Para os interessados, é possível realizar a aposta pelo aplicativo ou pelo site Loterias Caixa. Quem for tentar a sorte, terá até o dia 31 às 18 horas para jogar, já que o sorteio começará às 20 horas do mesmo dia.

Lembrando que o sorteio da Mega Da Virada possui uma peculiaridade, isto é, o valor não acumula. Então, caso ninguém acerte as 6 dezenas, o valor é distribuído para quem acertar 5 dezenas, até haver algum ganhador.

Veja também: Nubank Oferece Vantagens Para Comprar Em 150 Lojas HOJE

Qual a real chance de ganhar o grande prêmio?

A probabilidade de alguém ganhar o grande prêmio é baixa, mas pode aumentar a depender da quantidade de números comprados pelo cliente. A menor aposta é a de seis números, ela custa apenas R$ 5. E comprando o bilhete, o apostador possui uma chance em um universo de 50.063.860 possibilidades.

Caso ele queira que a probabilidade aumente, pode escolher mais um número, onde o jogo passará a custar R$ 35. Em contrapartida, as chances de ganhar aumentam também, vai para 1 em um universo de 7.151.980. E a “brincadeira” fica ainda mais interessante quando a pessoa escolhe oito dezenas, onde o valor sobe para R$ 140 e a probabilidade de ganhar é de uma em 1.787.995.

Por fim, é possível apostar quantas dezenas quiser, até o limite de 20. O bilhete com 20 dezenas pode ser comprado por R$ 193.800, mas as chances do cliente ser campeão vai para uma em 1.292. Lembrando que o prêmio pode ser ainda maior, a depender da arrecadação do sorteio. Por exemplo, em 2022 acreditava-se que o prêmio seria de R$ 450 milhões, no dia, aumentou para R$ 541 milhões.

Veja também: PIX Ganha Novas Regras; Entenda O Que Mudou E Como Isso Te Afeta

Confira no vídeo a seguir como aumentar as chances de ganhar na loteria