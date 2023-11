Não é de hoje que os brasileiros usam a tecnologia a seu favor. Através dela é possível otimizar uma série de atividades. E isso não é da era do ChatGPT; mas desde os primórdios dos Excel, Word, etc. Existem agora alguns aplicativos que podem auxiliar diretamente no controle das finanças; salvando o orçamento do mês. Veja abaixo todos os detalhes.

Aplicativos que podem salvar seu orçamento no mês; veja a lista | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como usar a tecnologia para salvar as finanças?

As finanças pessoais estão baseadas em uma série de fatores. Desde o recebimento quanto a transferência de dinheiro. Portanto — quando se refere ao uso da tecnologia para salvar as finanças; é o seu uso para otimizar esses pilares.

Atualmente é possível usar a tecnologia como fonte primária de renda; ou para ter acesso a outras fontes. Como é o caso do Investimento. Até então — para investir em ações, na bolsa de valores, etc; era necessário uma grande burocracia.

Além disso — somente as pessoas com alto poder aquisitivo tinham acesso a estas ferramentas. Agora, é possível usar a tecnologia para realizar investimentos e auxiliar diretamente nas finanças pessoais.

Aplicativos como Nubank, Banco Inter, etc. Possibilita que isso seja feito de maneira simples, fácil e rápida. Lembrando que é somente uma das maneiras de conseguir acesso a este mundo.

E por fim — para transferências. Podendo ser usados bancos para receber e enviar dinheiro. Lembrando que não qualquer dinheiro, mas outras moedas. Como é o caso do banco Inter, que permite que os seus usuários tenham uma conta global; permitindo receber dólares com mais facilidade.

Afinal, o que isso pode auxiliar nas finanças?

A grande verdade é que esses aspectos por mais simples que sejam; podem impactar diretamente nas finanças pessoais. Haja vista que a maneira cujo as pessoas se comunicam e interagem mudou bastante: como esta forma de recebimento de dinheiro.

Portanto, é possível conseguir trabalhos, recursos, etc; até mesmo de outros países — não se limitando ao Brasil. Como é o caso de várias carteiras digitais, que possibilitam o envio e recebimento destes valores; como as suas devidas conversões para o real.

Trata-se de modalidades tecnológicas que acabam influenciando diretamente na vida dos brasileiros. Carteiras como PayPal e Payooner são exemplos práticos da revolução tecnológica. Sendo grandes aliados para otimizar e automatizar as finanças pessoais.

Sendo necessário entender as necessidades pessoais e posteriormente conseguir encontrar as ferramentas que se encaixam perfeitamente nestas necessidades. Se já era fácil antes, após a implantação da Inteligência Artificial na maioria dos aplicativos; tornara-se muito mais fácil ainda. Aproveite!

