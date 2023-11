Conta do Gmail pode estar em perigo: os hackers estão de olho nela

Atualmente, o e-mail da empresa Google é um dos mais utilizados do mundo, por dia, há mais de 3 bilhões de mensagens enviadas por este meio e em muitas dessas mensagens, há conteúdos sensíveis que não devem ser vazados e por conta disso, os hackers estão de olho nas contas vulneráveis a fim de obter informações privilegiadas e aplicar golpes, embora não seja 100% possível blindar ela, é possível dificultar a vida destes criminosos virtuais, entenda.

Fique de olho em sua conta gmail | Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Nova chave de segurança é lançada

A empresa lançou recentemente a última fase da Titan, sua super chave de segurança que servirá para autenticação em duas etapas. Provavelmente, 100.000 chaves serão distribuídas de maneira gratuita aos usuários que possuem mais vulnerabilidade em suas contas de e-mail, sem custo adicional.

Em todo o mundo, cerca de 30% da população utiliza o gmail para serviços de e-mail, caso considere apenas os EUA, o número sobe para 53%; Ao todo, são quase 2 bilhões de usuários ativos e por conta disso, torna-se um oceano azul para golpistas.

Todavia, há uma vantagem: para acessar o gmail é preciso primeiro acessar a conta google. E devido a isso, a conta se torna um pouco mais segura, mas o fator citado também pode ser uma grande desvantagem em alguns casos.

Veja também: Atualização De Dezembro Trará Novidade Importante Para O WhatsApp

3 dicas para proteger o e-mail dos hackers

A primeira dica é até óbvia, mas muitas pessoas acabam esquecendo de colocá-la em prática, isto é, utilizar uma senha forte. Lembrando que o conceito de senha forte pode ser bem subjetivo, porque pode ter uma senha com 100 caracteres fraca e uma senha com apenas 8 extremamente forte. Mas na dúvida, use algum site que gera senhas aleatórias para ajudá-lo no processo.

Para colocar mais uma barreira de segurança na história, é interessante utilizar também uma verificação em dois fatores, ela entrará em ação toda vez que o usuário tentar entrar na conta Google por um dispositivo diferente. O fator de segurança pode ser algum aplicativo de autenticação, um SMS, chamada telefónica ou uma chave de segurança externa, como a citada Titan.

Por fim, sempre mantenha atualizada a verificação de segurança da conta, para isso, basta ir em configurações e lá terá várias etapas para aumentar a segurança de cada conta, além de permitir que o usuário tenha uma segurança maior ao navegar. E claro, jamais fornecer os dados da conta para terceiros, caso seja necessário o fornecimento, se certifique de fornecer dados de alguma conta secundária, nunca a principal.

Veja também: Como Ativar E Usar O “Modo Bolha” Do WhatsApp

Confira no vídeo a seguir como manter o seu celular seguro