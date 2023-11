Faltam apenas dois dias para tão aguardada Black Friday, no entanto, as promoções chamadas de “esquenta” pelos varejistas têm atraído milhares de consumidores brasileiros que buscam os melhores descontos. No entanto, para não cair em golpes ou em propagandas enganosas, a maioria dos compradores já sabem quais as lojas de maior confiança na hora de garantir o seu item favorito. Confira a seguir, a lista das 10 lojas de e-commerce mais buscadas pelo consumidor no Brasil.

Black Friday: conheça as 10 lojas mais procuradas pelos brasileiros. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Lojas de confiança

Os consumidores, em sua busca incessante por economia nas compras, incorporaram a prática de investigar descontos, especialmente durante datas comemorativas.

Na iminência da Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira (24), os compradores anseiam por vantagens ainda mais expressivas, como ofertas de descontos, cupons de frete gratuito, oportunidades para a primeira compra e programas de cashback mais atrativos.

Ao mesmo tempo, buscam a confiança do lugar onde escolheram para realizarem suas compras no grande dia. A seguir, saiba quais as lojas preferidas dos brasileiros na hora das compras da Black Friday.

As 10 lojas mais procuradas na Black Friday

Segundo levantamento da Cashbe, plataforma especializada em cupons de desconto e cashback, foi revelada a lista das empresas mais buscadas na pré-Black Friday. Destacam-se:

Aliexpress; Adidas; Nike; KitchenAid; Petz; Carrefour; Acer; Compra Certa; Electrolux; KaBuM!.

Os dados compilados pela Cashbe resultam das pesquisas realizadas por mais de 100 mil usuários diários em suas plataformas.

De acordo com informações divulgadas pela Neotrust, empresa especializada em soluções de inteligência para e-commerce, a projeção é de um aumento significativo de 12% no faturamento total durante a data em 2023, em comparação com o ano anterior.

Mas e quanto aos produtos mais buscados pelos consumidores do Brasil afora? Confira a lista, logo abaixo.

Os produtos mais procurados pelos brasileiros

De acordo com um levantamento realizado pela startup de compras Pelando, 66% dos consumidores já têm suas escolhas definidas para a Black Friday, sendo os eletrônicos e os eletrodomésticos os itens mais cobiçados neste ano.

Encabeçando a lista de intenções de compra, as categorias de eletrônicos e eletrodomésticos lideram com 68%. Na sequência, ocupando o segundo e terceiro lugares, estão os produtos de casa e cozinha (40%) e os celulares (31%), respectivamente.

Categorias mais pesquisadas na Black Friday:

Eletrônicos e Eletrodomésticos – 68%

Celulares – 31%

Casa e Cozinha – 40%

Ofertas Gratuitas – 30%

Supermercado – 27%

Itens de Moda, Saúde e Beleza – 27%

Games – 26%

Dos cerca de 500 consumidores consultados para a pesquisa, 68% planejam realizar compras online, enquanto 30% optarão por ir a lojas físicas e também efetuar compras pela internet. Os 2% restantes têm a intenção de comprar exclusivamente de forma presencial.

Um estudo da Rakuten Advertising, empresa de serviços e tecnologia de marketing e publicidade, revela um notável aumento de 76% nas vendas online de eletrônicos impulsionadas por anúncios digitais durante a data.

Expectativas do consumidor para a Black Friday

Segundo o Guia dos Melhores, plataforma de avaliação de produtos, 64% dos brasileiros aguardam a Black Friday para adquirir produtos que necessitam.

Entre os itens mais desejados, destacam-se:

Airfryer – 36,8%

Alexa – 26,4%

Fone sem fio – 24,8%

Caixas de Som – 21,0%

Tablet – 20,2%

Aspirador de pó robô – 18,6%

Smartwatch – 17,2%

Cafeteira de cápsula – 16,4%

Secadores de cabelo, prancha alisadora, e produtos similares – 15,8%

Panela Elétrica – 15,4%

Assista ao vídeo abaixo e confira mais cinco dicas para aproveitar a Black Friday 2023

