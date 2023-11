Celular na Black Friday: truque revelado para conseguir o MELHOR PREÇO

Trocar de celular exige planejamento e pesquisa para não cair em ciladas, seja comprando em sites pouco confiáveis ou optando por promoções que não fazem jus ao período.

A tão aguardada Black Friday 2023 se aproxima e, se você planeja adquirir um novo celular, há algumas dicas essenciais que merecem sua atenção antes de finalizar a compra. A seguir, continue lendo e confira dicas para adquirir o seu novo celular com os melhores descontos da Black Friday, de forma segura.

Vai comprar celular na Black Friday? Veja como conseguir os melhores descontos/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Black Friday 2023: veja dicas para comprar seu celular

Se você está aguardando ansiosamente pela Black Friday para trocar de celular, é fundamental saber que existem diferentes características para levar em consideração, além do preço baixo.

Os descontos irresistíveis oferecidos durante a Black Friday tornaram-se sinônimo de oportunidade para consumidores ávidos por bons descontos. E entre as categorias mais buscadas, os smartphones se destacam pelos atrativos descontos oferecidos neste período.

No entanto, antes de ceder às ofertas tentadoras, é imprescindível considerar aspectos essenciais para garantir a satisfação com sua escolha.

Confira agora as principais orientações para orientar sua compra durante a Black Friday.

Avalie a bateria do celular escolhido

Ao investir em um novo celular, é fundamental analisar a autonomia da bateria. Explore informações sobre a capacidade de recarga rápida e os tipos de carregadores compatíveis com o modelo desejado. Uma bateria eficaz é crucial para manter seu smartphone pronto para acompanhar seu ritmo de vida.



Considere a capacidade de memória

As características de memória do dispositivo são aspectos fundamentais. Tanto a memória RAM quanto o armazenamento merecem atenção. Verifique cuidadosamente a capacidade de ambos antes de concluir a compra, mesmo diante de descontos atrativos. Uma boa capacidade de memória garante desempenho e espaço suficiente para armazenar fotos, aplicativos e arquivos importantes.





Escolha a tela e a câmera de acordo com suas necessidades

A preferência pela tela do novo smartphone depende do uso pretendido para o dispositivo. Se prioriza jogos, filmes ou simplesmente aplicativos básicos e chamadas, selecione a tela de acordo com suas necessidades. O mesmo se aplica à câmera. Se valoriza a qualidade das fotos, pesquise sobre a eficiência da câmera do modelo de seu interesse.





Analise o sistema operacional

Por fim, o sistema operacional do celular é um aspecto crucial. Entre as opções mais comuns estão os sistemas Android e iOS. Pesquise os modelos disponíveis, conheça suas preferências de sistema e faça uma escolha informada.

Leia mais: FGTS liberado para a Black Friday; entenda

Dicas bônus: cuidado com o site para realizar a compra

Atualmente, é muito simples colocar um site no ar com produtos que, supostamente, serão entregues. Mesmo com os descontos da Black Friday, quando o consumidor encara a compra de um produto de alto valor, em um site desconhecido, pode estar arriscando não receber o produto ou, até mesmo, um similar.

Sendo assim, para evitar que a troca do celular se torne uma grande dor de cabeça, é preciso tomar alguns cuidados: desconfie de ofertas tentadoras demais, em sites que nunca acessou antes; dê preferência para comprar itens de alto valor, como celulares, em sites de grandes magazines, lojas de departamentos ou das próprias operadoras de telefonia.

A empolgação com os descontos da Black Friday pode conduzir a compras impulsivas. No entanto, ao considerar cuidadosamente os aspectos citados, o consumidor garante não apenas uma compra econômica, mas também uma experiência satisfatória e duradoura com seu novo celular.

No vídeo abaixo, veja celulares que estarão com descontos durante a Black Friday:

Leia mais: Chegou a hora! Black Friday 2 vezes mais vantajosa na Amazon; confira