Chegou a hora! Black Friday 2 vezes mais vantajosa na Amazon; confira

Tradicionalmente, a Black Friday, considerada a data mais impactante para o comércio em grande parte do mundo, acontece no dia 24 de novembro, no entanto, é comum que gigantes do varejo, como a Amazon, realizem os chamados ‘aquecimentos’ para o grande dia, já disponibilizando aos consumidores bons descontos como uma prévia do que será oferecido na aguardada data. Acompanhe a leitura a seguir e conheça as principais promoções já ativas.

Conheça as principais promoções que já estão em vigor na Amazon, em preparação para a Black Friday. — Foto: Reprodução

Hora das compras

Desde a última sexta-feira (17), a Amazon, gigante global do comércio on-line, se tornou o epicentro de uma tempestade comercial ao oferecer descontos arrasadores de até 80%, como parte das suas abrangentes promoções da Black Friday.

Este não é apenas um evento de liquidação comum; trata-se de um grandioso acontecimento que engloba uma gigantesca variedade de categorias de produtos.

Se a sua lista de desejos inclui eletrônicos, melhorias para a casa, dispositivos exclusivos da Amazon, brinquedos, moda ou livros, a Amazon parece estar pronta para atender às suas expectativas. Nos primeiros dias do frenesi de vendas, os descontos podem chegar a impressionantes 70%.

Contudo, para os consumidores que possuem o hábito e a paciência de esperar, os dias 24 e 25 de novembro podem revelar ofertas ainda mais tentadoras, com descontos alcançando até 80%. Continue a leitura abaixo e saiba mais detalhes do que pode ser esperado.

Leia mais: Black Friday: comprar com estes sites costuma ser um bom negócio

Expectativas para a Black Friday da Amazon em 2023

Este frenesi de compras se estenderá até 27 de novembro, com a fase da “Última Chance”, que promete algumas das melhores barganhas.

O presidente da Amazon no Brasil, Daniel Mazini, destaca que a gigante do e-commerce está oferecendo mais do que apenas grandes ofertas e que os descontos estão ainda maiores do que em 2022.

“Estamos oferecendo uma variedade diversificada de produtos que atendem a todos os gostos, facilitando a experiência de compra dos brasileiros”, explicou Mazini.

Para facilitar a busca pelos melhores preços, a Amazon criou uma URL exclusiva (amazon.com.br/blackfriday), onde as promoções diárias são apresentadas para a alegria dos compradores.

Basta um clique e os produtos desejados podem estar no carrinho, com preços significativamente reduzidos e prontos para o check-out.

Está preparado para aproveitar ao máximo a Black Friday da Amazon?

Prepare-se para dias intensos repletos de ofertas imperdíveis. Durante este período, os clientes têm a oportunidade de realizar grandes compras a preços muito convidativos.

Seja um aparelho eletrônico de última geração, o novo livro do seu autor favorito ou até mesmo aquele utensílio doméstico que você está de olho há algum tempo, este é o momento de concretizar a compra.

Portanto, salve a página de ofertas nos seus favoritos e esteja preparado para garantir os melhores descontos assim que forem liberados.

Além da Black Friday: cupons exclusivos da Amazon

Antes de tudo, o consumidor deve atentar para a variação de cada cupom, destacada no aplicativo. Ao clicar no cupom desejado, o cliente saberá para qual tipo de produto aquele código vale.

Hoje, o maior cupom da Amazon é destinado aos eBooks, oferecendo um desconto generoso de 60%. No entanto, mesmo para aqueles que não são entusiastas da leitura, existem cupons variados, como 20%, 30% e 50% OFF em produtos selecionados, todos acompanhados por um cashback garantido de 2%.

Para identificar esses itens e ativar o cashback, basta o usuário clicar na opção “Ativar Cashback”, sendo direcionado para o site do varejista.

Lá, poderá explorar os produtos, aproveitar ofertas exclusivas e descobrir o valor que será reembolsado em sua conta. Esta estratégia inteligente promete maximizar as economias dos consumidores durante esta Black Friday.

Quer mais dicas para aproveitar a Black Friday e comprar com inteligência? Assista ao vídeo abaixo e saiba mais!

Leia também: Notícia do PicPay fará toda a diferença nesta Black Friday