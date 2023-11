Caixa começa a distribuir R$ 1 mil em Pix por pessoa; veja quem recebe

Boa notícia — A Caixa Econômica Federal está liberando recursos para milhões de brasileiros. Será possível receber Pix de até R$ 1 mil. O anúncio foi feito através das redes sociais da instituição bancária. Veja abaixo todos os detalhes e quem pode receber o pix da Caixa.

Caixa emite alerta importante para brasileiros

A CEF está liberando para os brasileiros um saque extraordinário de até R$ 1 mil. O valor é destinado para os brasileiros que estão vivendo sob situação de risco — envolvendo desastres naturais; como enchentes, tempestades e alagamentos.

Esses e outros cenários irão providenciar o saque de R$ 1 mil da CEF. Lembrando que essa medida irá alcançar somente algumas cidades brasileiras. Como é o caso das cidades localizadas no Sul do país.

Esta ação irá alcançar moradores das cidades de Ivaiporã, Paula Freitas, Guaíba, Campo Erê e Lauerentino. Cidades dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Estes moradores terão até o dia 30 de janeiro do próximo ano para pedirem o saque extraordinário de até R$ 1 mil. Lembrando que o saque é oriundo dos recursos do FGTS.

Portanto, os brasileiros precisam estarem atentos quanto a isso: que é necessário ter saldo ativo no FGTS para conseguir solicitar os recursos específicos.

Como pedir o saque?

Trata-se do saque calamidade. Uma opção de saque do FGTS que garante aos brasileiros saques específicos devido situações de riscos que possam estarem vivendo.

Bem como desastres naturais, calamidades públicas, etc. De semelhante modo ao que aconteceu em 2019 — na época da pandemia. Na qual os trabalhadores conseguiram realizar saques do FGTS a fim de conseguirem se manter durante este período difícil da humanidade.

Os brasileiros que terão direito são aqueles que vivem sob áreas que estão sofrendo desastres naturais. O saque é autorizado em casos de: tempestades, alagamentos, chuva de granizo, inundações e rompimento de barragens.

Dentre outros fatores. Para conseguir sacar; o trabalhador não pode ter realizado qualquer outro saque da modalidade nos últimos 12 meses. Feito isso — basta ir no aplicativo do Meu FGTS e pedir o saque.

Dentro do aplicativo o trabalhador deverá clicar em “Meus saques” e selecionar a opção de “Calamidade pública”. Feito isso — poderá solicitar o saque de até R$ 1 mil.

Ademais, é importante aguardar o alerta local de cada município. A fim de verificar as condições específicas para saque. Logo que aprovado, o dinheiro cairá na conta do trabalhador em até 10 dias úteis. Entretanto, sempre o depósito acontece antes do período estipulado.

