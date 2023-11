O que é o código familiar, como usar e consultar esse número

No Brasil, o Governo Federal possui a responsabilidade de organizar e repassar vários benefícios sociais e como uma maneira de unificar todas as informações inerentes ao assunto, foi criado um banco de dados conhecido como Cadastro Único, com ele, é possível que os interessados se cadastrem e tenham acesso a uma gama de incentivos governamentais para melhorar a qualidade de vida do beneficiário e de sua família. Mas para alguns programas, é necessário ter o conhecimento do código familiar, entender o que é e para que serve.

O que é o código familiar?

Basicamente, o código familiar é um número que identifica cada família que encontra-se devidamente inscrita e com o cadastro ativo no CadÚnico, ou seja, todas as famílias têm esse número, mesmo nem todas sabendo.

Através do código é possível que o Governo tenha acesso a várias informações, como a quantidade de membros que há na família, o endereço e a situação de cada dependente, além da renda mensal.

O código em questão é usado pelo Governo para verificar as informações da família em questão, por isso, é importante que todas as informações estejam atualizadas, para que não ocorra divergência de dados e acarretar no bloqueio temporário de algum benefício.

O Código familiar é a mesma coisa do NIS?

Embora possam ser consultados nos mesmos canais, eles são dois números diferentes. O primeiro, significa Número de Identificação Social, no caso, ele serve para que cada beneficiário seja identificado de forma individual.

Já o código familiar abrange a família e os membros como um todo, por conta disso, para decisões “globais”, utiliza o código familiar e não o NIS.

Para saber o código familiar, basta utilizar algum dos seguintes canais:

Aplicativo do Cadastro Único;

Site do Cadastro Único;

Discar 0800 707 2003 e falar com o suporte do Ministério da Cidadania.

Benefícios disponíveis através do CadÚnico

Quando se fala em benefícios sociais, o primeiro que todos pensam é o Bolsa Família, já que assiste mais de 20 milhões de brasileiros. Todavia, há inúmeros outros, a saber:

Auxílio gás;

Telefone Popular;

BPC;

Tarifa Baixa Renda;

Carteira do idoso.

Lembrando que os programas citados são apenas alguns dos inúmeros que estão disponíveis, a título de informação, é possível obter até mesmo isenção em concursos públicos apenas por ter inscrição no CadÚnico. Portanto, para ter direito a eles, basta manter os dados sempre atualizados, pois conforme as vagas forem surgindo os beneficiários que se enquadram nas regras são remanejados.

