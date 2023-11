ÓTIMA NOTÍCIA do INSS para deixar o processos mais fáceis

Boa notícia — o Governo Federal aprovou uma lei que irá reduzir bastante as filas referentes aos requerimentos de aposentadorias e auxílios oriundos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Trata-se de uma lei aprovada pelo presidente Lula. Veja abaixo todos os detalhes.

Governo anuncia grande novidade

O presidente Lula aprovou a lei de número 14.724/2023. Ela autoriza a criação do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social. O intuito deste programa é justamente reduzir ao máximo o tempo de espera que os brasileiros acabam aguardando para obter análises do INSS.

A publicação desta lei aconteceu nesta última terça-feira. Trata-se de uma medida provisória que estava em vigor, mediante a análise e aprovação dos deputados pela câmera. O intuito é reduzir os números de brasileiros na fila do INSS.

O programa retorna à ativa o programa de bônus por produtividade aos funcionários do INSS que estiverem trabalhando fora da sua jornada regular; cujo o intuito é focar na análise dos requerimentos e realização das perícias médicas.

Além disso — o programa auxilia os brasileiros na aceitação de atestados médicos e odontológicos; a fim de auxiliar diretamente no tratamento individual e proporcionar cada vez mais facilidades referentes à aprovação dos requerimentos.

A prioridade no recebimento dos bônus serão os médicos peritos e funcionários do INSS que trabalharem em cima dos processos administrativos que estão com mais de 45 dias ou com o prazo expirado.

Afinal, o que muda com essa alteração?

O que muda é que os funcionários do INSS irão trabalhar cada vez mais motivados. Haja vista que eles irão receber o bônus de R$ 68 por tarefa concluída e R$ 75 por cada perícia médica realizada fora do seu turno normal.

O adicional foi pago aos funcionários do INSS já em 2019 — medida que deu muito certo. O que acelerou bastante as filas e com isso milhões de brasileiros tiveram acesso aos auxílios e pensões referentes ao INSS.

Portanto, agora o envio e análise terá a ajuda não somente da inteligência artificial que está sendo implantada nos sistemas do INSS; como do adicional de motivação para os funcionários públicos.

Ademais — é importante ficar atento quanto as regras do programa. O adicional é dado pelo trabalho que ultrapasse a jornada regular de serviço. Portanto — há um paralelo que deve ser seguido. Não se sabe ao certo até quando esta medida irá durar, mas pelo que tudo indica; pelo menos até o primeiro semestre de 2024.

