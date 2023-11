Para a Black Friday de 2023, os produtos buscados pelos brasileiros podem variar de eletrodomésticos e smartphones de última geração até mesmo a videogames, como é o caso do Playstation 5, sonho de consumo dos entusiastas por jogos eletrônicos. Mas para quem pensa que apenas no dia 24 de novembro o console estará mais acessível para compra, é bom dar uma olhada em alguns sites que prepararam um aquecimento para tradicional data. Continue a leitura, logo abaixo e confira.

Onde será barato comprar PlayStation 5 na Black Friday? Olha a dica. — Foto: Montagem / Reprodução

A hora certa de comprar seu PS5

A tão aguardada Black Friday 2023 está se aproximando, marcada para o dia 24 de novembro, e os consumidores brasileiros já demonstram ansiedade para aproveitar os descontos imperdíveis.

Entre os itens mais cobiçados, o Playstation 5 desponta novamente como um dos favoritos, fazendo com que seja essencial se preparar para garantir a compra com o menor preço possível. Mas se você pensa que só encontrará um bom preço no console no tradicional dia, engana-se. Siga a leitura abaixo e saiba mais.

Leia mais: Black Friday: comprar com estes sites costuma ser um bom negócio

Playstation 5 mais barato uma semana antes da Black Friday

A Black Friday ainda está a uma semana de distância, mas algumas empresas já estão adiantando as ofertas, e segundo uma descoberta recente do Uol, já existe uma oportunidade imperdível para os amantes de games: o PlayStation 5 com um desconto significativo de R$ 1.059.

Playstation com R$ 1 mil de desconto na Amazon

Na Amazon, o console, que originalmente custava R$ 4.499,90, agora está disponível por R$ 3.440,90 à vista. Para quem prefere parcelar, é possível dividir em até dez vezes de R$ 369,99, totalizando R$ 3.699,90. Vale ressaltar que os preços podem sofrer alterações ao longo do dia, sujeitos à disponibilidade de estoque.

O PlayStation 5, é conhecido por sua capacidade de reproduzir jogos para PS5 e PS4 em Blu-ray Disc, proporcionando uma experiência imersiva ao jogador, com resposta tátil mais rápida, gatilhos adaptáveis e áudio 3D.

Além disso, a tecnologia Ray Tracing proporciona maior realismo, equilibrando sombras e reflexos nos jogos suportados no PlayStation 5. A taxa de transição de quadros atinge até 120 fps em jogos compatíveis, com suporte para saída de 120 Hz em telas 4K, conforme anunciado pelo fabricante.

Vale observar que o pacote inclui um controle DualSense na cor branca, mas o console não possui leitor de discos, requerendo o download direto dos jogos pela PlayStation Store.

Oferta de jogos: “Spider Man 2” e “Novo Fifa” com preços reduzidos

A versão do PS5 acompanhada pelos lançamentos “Spider Man 2” e “EA Sports FC 24”, o “novo Fifa”, também teve seu preço reduzido.

Para quem optar pelo pagamento à vista, o combo sai por R$ 3.719,90. Já parcelado, a opção em até 10 vezes sem juros fica em R$ 3.999,90. O pacote inclui o console, um dos jogos e um controle DualSense. Os consumidores interessados devem agir com rapidez, pois essas ofertas podem ter estoque limitado.

Mas caso você não tenha o dinheiro necessário para comprar exatamente agora, não se preocupe, pois existem dicas para se preparar até o dia 24 e ainda conseguir comprar seu console pelo melhor preço. Continue a leitura a seguir e saiba mais detalhes.

Black Friday: estratégias para achar o melhor preço no Playstation 5

Logo abaixo, estão sete dicas fundamentais para ficar de olho no console durante a Black Friday e aproveitar ao máximo as oportunidades.

1. Pesquise o valor em diferentes lojas

A primeira estratégia não poderia ser mais óbvia e crucial. Com uma infinidade de lojas disponíveis, tanto online quanto físicas, é fundamental comparar preços e escolher aquela que oferece o melhor custo-benefício.

O truque está em monitorar não apenas as lojas mais conhecidas nacionalmente, mas também as regionais. Além disso, as redes sociais dessas empresas, como Instagram, TikTok e Twitter, podem revelar promoções exclusivas próximas à Black Friday.

2. Acompanhe a oscilação de preço

Em um mercado onde os preços do Playstation 5 já oscilam regularmente, é crucial ficar atento às variações, especialmente nas proximidades da Black Friday 2023. Utilizar notificações ou verificar os sites regularmente permitirá analisar se houve alterações nos preços.

É fundamental verificar a consistência dos valores, evitando possíveis armadilhas de lojas que aumentam os preços antes da Black Friday ou praticam fraudes com ofertas irrealisticamente baixas.

3. Utilize comparadores online

Para quem busca os melhores preços, os comparadores online são aliados valiosos. No site TecMundo, por exemplo, existe uma ferramenta que compara valores de forma eficiente.

Evitar pagar mais por um Playstation em uma loja quando outra oferece um preço mais acessível é a essência desse método, e aproveitar ao máximo essas ferramentas é a chave para economizar.

4. Busque lojas confiáveis

Dada a alta demanda global pelo Playstation 5, os estoques tendem a se esgotar rapidamente. Portanto, é crucial verificar a reputação das lojas e garantir que são confiáveis para evitar cair em golpes ou receber produtos de qualidade duvidosa.

5. Utilize cupons de desconto

Durante a Black Friday, muitos produtos entram em promoção, e o Playstation 5 não é exceção. Além disso, é possível obter um preço ainda mais vantajoso utilizando cupons de desconto, que normalmente são ‘resgatados’ nos próprios sites ou em portais de tecnologia parceiros.

6. Procure por cashback

A modalidade de cashback, que significa “dinheiro de volta”, tornou-se popular, oferecendo aos consumidores a chance de receber uma porcentagem do valor gasto de volta.

Durante a Black Friday, essa prática pode tornar a compra do Playstation 5 ainda mais vantajosa, possibilitando que o dinheiro investido seja utilizado em futuras aquisições.

7. Pague à vista

Em geral, o pagamento à vista, seja por boleto ou cartão, oferece descontos especiais. No entanto, para aqueles que preferem acumular pontos, o cartão de crédito pode ser a melhor opção.

Durante a Black Friday 2023, é essencial conferir as condições especiais de pagamento oferecidas pelos sites ao adquirir o Playstation 5. Dessa forma, é possível garantir não apenas o console desejado, mas também economizar ao máximo.

Leia também: Black Friday: vale a pena comprar um ar-condicionado portátil