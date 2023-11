Black Friday: comprar com estes sites costuma ser um bom negócio

Você já está se preparando para a Black Friday 2023 e, além de boas compras, quer aproveitar as ofertas com segurança?

Conforme os dias de novembro vão passando e a data se aproximando, muitos brasileiros aguardam, ansiosamente, pelas oportunidades de desconto, oferecidas durante esse período.

No entanto, diante do crescimento das compras online, é essencial evitar armadilhas em plataformas não confiáveis, aproveitando ofertas genuínas.

A seguir, continue lendo e veja a nossa lista com 12 plataformas, altamente confiáveis, para realizar suas compras durante esse evento.

Black Friday 2023: os melhores sites para fazer suas compras

Para orientar nesta busca pelas melhores ofertas, elaboramos uma lista de 12 sites confiáveis, que vão proporcionar uma experiência segura durante suas compras na Black Friday.

Assim, é possível garantir as melhores promoções e parcelamento, ou descontos nos pagamentos à vista. A seguir, confira a relação com 12 sites com ofertas e muita segurança para fazer as suas compras durante a Black Friday.

1. Amazon:

A renomada gigante do varejo, conhecida mundialmente por seu sistema de entrega eficiente e o serviço ao cliente exemplar, oferece uma vasta gama de produtos, desde eletrônicos até livros.





2. Carrefour:

Além de ser uma famosa rede de supermercados, o Carrefour apresenta uma plataforma online repleta de produtos e promoções atrativas.





3. Shoptime:

O site do Shoptime é uma opção segura para encontrar produtos de diversas categorias com descontos vantajosos. O Shoptime também oferece a possibilidade de efetuar suas compras através de uma ligação telefônica.





4. Ponto Frio:

Especializado em eletrônicos e eletrodomésticos, o Ponto Frio é um dos principais varejistas do país, consolidando-se por sua reputação sólida.





5. Compra Certa:

Operado pela Whirlpool, este site é ideal para quem está em busca de ofertas em eletrodomésticos e eletrônicos de qualidade, assegurando a confiabilidade.





6. Dafiti:

Se você busca por sapatos, vestidos, blusas, calças, entre outros itens de moda, a Dafiti é uma excelente escolha. O site oferece uma ampla variedade de roupas, calçados e acessórios diversos, para o público feminino, masculino e infanti.





7. Netshoes:

Referência em artigos esportivos, a Netshoes é uma excelente escolha para quem procura tênis, roupas e equipamentos esportivos.





8. Submarino:

Pertencente ao grupo B2W, o Submarino destaca-se por sua diversidade de produtos e promoções durante a Black Friday, abrangendo de eletrodomésticos a livros, produtos de cabelo, maquiagem, e etc.



9. Extra:

Além dos supermercados físicos, o Extra oferece um site robusto com ofertas em diversas categorias, garantindo segurança nos descontos.





10. Casas Bahia:

Muito tradicional e presente em diversas cidades brasileiras, as Casas Bahia comercializam móveis, produtos eletrônicos e eletrodomésticos com preços atraentes, durante todo o ano. No período de Black Friday, costumam oferecer descontos ainda melhores.





11. Magazine Luiza:

Com presença online sólida, o Magazine Luiza disponibiliza produtos diversos e entrega em todo o país, incluindo descontos atraentes.





12. Americanas:

Parte do grupo B2W, assim como o Submarino, as Americanas oferecem uma grande variedade de produtos com ótimos preços.





Lembre-se sempre de verificar a reputação dos vendedores, analisar avaliações de outros compradores e manter seus dados pessoais e financeiros seguros ao realizar compras online.

Desta maneira, é possível aproveitar os descontos e ofertas imperdíveis da Black Friday com tranquilidade, sabendo que está negociando com plataformas confiáveis.

