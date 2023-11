Saldo do Bolsa Família no WhatsApp? Veja como consultar em novembro

Desde o seu triunfante retorno, o programa de transferência de renda do governo federal Bolsa Família tem sido fundamental para milhões de famílias que se encontram em vulnerabilidade financeira no Brasil. Neste mês, o pagamento do auxílio social começou a ser efetuado na última sexta-feira (17) e deve se estender até o final de novembro. Mas como consultar meu benefício e garantir que já recebi o valor? siga a leitura e aprenda o passo a passo.

Benefício direto no app

O programa de assistência social brasileiro, Bolsa Família, anunciou seu cronograma de pagamentos para o mês de novembro, promovendo um respiro financeiro para inúmeras famílias em todo o país.

As transferências mensais podem alcançar a significativa quantia de R$ 1.000, representando um suporte crucial em tempos desafiadores. Para quem está na dúvida sobre quanto irá receber ou se o dinheiro de fato já entrou na conta, existem formas práticas para consultar. Siga a leitura abaixo para mais detalhes.

Consultando o saldo do Bolsa Família

Existem diversas maneiras acessíveis de verificar o saldo do Bolsa Família, todas disponíveis no conforto do lar. Três canais principais se destacam para essa finalidade: o aplicativo do programa, os canais de atendimento da Caixa Econômica Federal (CEF) e o WhatsApp da Caixa.

A seguir, entenda como funciona cada opção a seguir para que você escolha aquela que melhor atende às suas necessidades.

Consulta através do aplicativo

A forma mais conveniente de acessar o saldo do benefício é por meio do aplicativo Bolsa Família, disponível para Android e iPhone (iOS).

Este app permite não apenas a visualização do valor disponível para saque, mas também fornece informações sobre o calendário de pagamentos e valores depositados. Confira o passo a passo para usufruir dessa comodidade:

Baixe o aplicativo Bolsa Família em seu smartphone.

Acesse o aplicativo e escolha a opção “Consultar Benefício”.

Insira o número do NIS e a senha cadastrada.

Clique em “Consultar”. Pronto! Agora, seu saldo e informações do benefício estão na tela do seu celular.

Alternativas para consultar o saldo do Bolsa Família

Se a opção do aplicativo não é viável, não se preocupe. Outras alternativas estão à disposição para verificar o saldo do benefício. Uma delas é entrar em contato com a Central de Atendimento da Caixa, seguindo os passos abaixo:

Ligue para 111 ou para o Atendimento Caixa ao Cidadão no número 0800 726 02 07;

Siga as instruções do atendimento automático para acessar as informações sobre o Bolsa Família.

Outra opção é utilizar o WhatsApp da Caixa, iniciando uma conversa com o número 0800 104 0104 e enviando uma mensagem com a palavra “Bolsa Família”.

Cronograma de pagamentos para novembro

As datas de pagamento do Bolsa Família para novembro já foram divulgadas, obedecendo ao final do NIS. É fundamental estar ciente do calendário atualizado para evitar surpresas. Confira as datas:

NIS final 1: 17 de novembro;

NIS final 2: 20 de novembro;

NIS final 3: 21 de novembro;

NIS final 4: 22 de novembro;

NIS final 5: 23 de novembro;

NIS final 6: 24 de novembro;

NIS final 7: 27 de novembro;

NIS final 8: 28 de novembro;

NIS final 9: 29 de novembro;

NIS final 0: 30 de novembro.

Em resumo, o Bolsa Família continua sendo uma preciosa fonte de sustento para inúmeras famílias brasileiras. Com as opções oferecidas pela Caixa, como a consulta de saldo pelo aplicativo, Central de Atendimento e WhatsApp, torna-se ainda mais fácil gerenciar benefícios e planejar o mês.

Não deixe de verificar o saldo do Bolsa Família de novembro e organize-se para receber a parcela com eficiência.

