O Bolsa Família continua como protagonista quando o assunto em questão é o combate a fome e a desigualdade social no país, sendo um dos principais instrumentos de inclusão social, contemplando com seu auxílio financeiro mensal mais de 20 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade. No entanto, muitos que já recebem a ajuda do governo têm dúvidas em relação ao pagamento, ou não, do benefício que seria equivalente ao 13º salário. Saiba mais detalhes na leitura abaixo.

Estado confirma repasse do 13º salário do Bolsa Família — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seu 13º pagamento garantido

O Bolsa Família, um dos principais instrumentos de inclusão social no Brasil, já contempla mais de 20 milhões de cidadãos em situação de vulnerabilidade.

Direcionado exclusivamente para pessoas de baixa renda, o programa de transferência de renda assegura um pagamento mínimo de R$ 600, realizado mensalmente. Acompanhe a leitura a seguir e entenda mais detalhes sobre os valores, datas de pagamento e o possível 13º salário do auxílio social.

Leia mais: Novembro: Bolsa Família em novembro vem com novas regras

Entendendo a distribuição do auxílio mensal

Os benefícios do Bolsa Família são distribuídos nos últimos dez dias úteis de cada mês, atingindo beneficiários de todas as regiões do país.

A responsabilidade pelo repasse recai sobre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com a Caixa Econômica Federal. O calendário, por sua vez, segue a lógica do Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário.

13° salário do Bolsa Família: um incentivo adicional

Este ano, o 13° salário do Bolsa Família já agraciou diversos beneficiários em Pernambuco. A boa notícia se estende à Paraíba, onde foi confirmado um abono natalino no valor de R$ 64. A decisão foi oficializada na última segunda-feira (06), através do Diário Oficial do Estado.

“Fica instituído o Abono Natalino, no valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), para o beneficiário do Programa Bolsa Família que esteja recebendo regularmente o benefício”, afirma a publicação. O pagamento desse abono natalino é de responsabilidade do governo estadual, incorporado ao benefício federal.

Critérios de elegibilidade e outros benefícios

É essencial ressaltar que o acesso aos valores do Bolsa Família requer uma renda familiar mensal de até R$ 240 por pessoa.

Além do montante fixo de R$ 600, os beneficiários podem ainda contar com valores adicionais, como o Benefício da Primeira Infância (BPI) e o Benefício Variável Familiar (BVF). Dessa forma, o programa proporciona repasses que variam entre R$ 150 e R$ 50, dependendo da composição familiar.

Calendário de pagamentos em novembro

NIS final 1: 17 de novembro

NIS final 2: 20 de novembro

NIS final 3: 21 de novembro

NIS final 4: 22 de novembro

NIS final 5: 23 de novembro

NIS final 6: 24 de novembro

NIS final 7: 27 de novembro

NIS final 8: 28 de novembro

NIS final 9: 29 de novembro

NIS final 0: 30 de novembro

O Bolsa Família continua sendo fundamental na luta incessante contra a fome e as desigualdades sociais, assegurando o sustento de milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade econômica.

Dúvidas sobre os pagamentos de novembro do Bolsa Família? Assista ao vídeo abaixo e saiba mais informações.

Leia também: Governo vai pagar o 13º salário do Bolsa Família em 2023?